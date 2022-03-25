الجمعة 25 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إحماء لاعبي منتخب مصر قبل مواجهة السنغال في تصفيات المونديال

إحماء لاعبي منتخب
إحماء لاعبي منتخب مصر قبل مواجهة السنغال

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رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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