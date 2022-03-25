المندوب الروسي في الامم المتحدة: هجوم إعلامي ممنهج ضد روسيا

أعلن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري تشوماكوف، خلال اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي، عن هجوم إعلامي ممنهج ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال تشوماكوف وفق لوكالة نوفوستي: "هجمات المعلومات اليوم هي ضربة مدروسة وقوية لوعي ومشاعر مئات الملايين من الناس في العديد من البلدان، بمن فيهم الروس"، مشددا على أنه يجب أن تكون هناك مسؤولية عن ذلك.

وفي وقت سابق، قالت الصحفية الأمريكية لارا لوغان عبر قناة Real America's Voice إن وسائل الإعلام الغربية لا تريد الاعتراف بما يحدث بالفعل في أوكرانيا، وتجبر المشاهد على تصديق كل شيء سيئ بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد لاحظت أنه مع نجاح مهامها في أوكرانيا، يتزايد حجم المعلومات المزيفة والمضللة حول روسيا وجيشها.

وقال خبير أمن المعلومات إيغور أشمانوف، ان الغرب أنشأ العديد من مراكز الدعاية المضادة لروسيا في السنوات الأخيرة.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية حصيلة محدثة لخسائر قواتها خلال العملية العسكرية التي أطلقتها موسكو قبل شهر في أوكرانيا.

وأكد النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، الجنرال سيرغي رودسكوي، أن 1351 عسكريا روسيا قتلوا وأصيب 3825 آخرون خلال العملية، مشيرة إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 30 ألف شخص، منهم أكثر من 14 ألف قتيل ونحو 16 ألف جريح.

وشدد الجنرال على أن القوات الروسية تمكنت خلال شهر منذ بدء العملية من تحقيق الأهداف الرئيسية لمرحلتها الأولى، وقال: "تم تدمير سلاح الجو والدفاعات الجوية الأوكرانية بالكامل تقريبا والقوات البحرية لهذا البلد لم تعد موجودة".

وأوضح رودسكوي أن القوات الروسية دمرت 1587 من أصل 2416 دبابة ومدرعة للجيش الأوكراني، بالإضافة إلى تدمير 112 من أصل 152 طائرة حربية و75 من أصل 149 مروحية تابعة للقوات الأوكرانية.

وتابع أن القوات الروسية دمرت 35 من أصل 36 طائرة مسيرة تركية الصنع من طراز "بيرقدار تي بي-2" و148 من أصل 300 منظومة دفاع جوي من طراز "بوك-إم-11"، و117 من أصل 300 رادار للجيش الأوكراني.

ولفت الجنرال إلى أن القوات الروسية خلال العملية استهدفت 16 مطارا عسكريا رئيسيا للجيش الأوكراني ودمرت 39 قاعدة ومستودعا كانت تضم ما يصل إلى 70% من إجمالي احتياطيات الآليات الحربية والمواد المادية والوقود للجيش الأوكراني، بالإضافة إلى كميات هائلة من الزخائر يقدر وزنها الإجمالي بمليون و54 طنا.

وقال إن القوات الروسية استهدفت بصواريخ "إكس-101" و"كاليبر" و"إسكندر" و"كينجال" 30 منشأة صناعية عسكرية رئيسية في أوكرانيا استخدمت لترميم 68% من الأسلحة والآليات التي تم إعطابها خلال الأعمال القتالية.

