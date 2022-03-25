السيطرة على حريق داخل إحدى زراعات قصب السكر بأسوان

شهدت منطقة السلخانة بمدينة كوم أمبو التابعة لمحافظة أسوان، مساء اليوم الجمعة، في السيطرة علي حريق نشب في زراعات قصب السكر بالمنطقة، وعلى الفور توجهت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان إخطاراً من رئيس مباحث مركز شرطة كوم أمبو يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق في زراعات قصب السكر بمحيط منطقة السلخانة التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور توجهت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده بالمنطقة بشكل أكبر، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتم الدفع بسيارتين إطفاء لمكان الحريق حيث تم السيطرة على الحريق.

وتوجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحريق لمعاينته وفرض السيطرة الأمنية على المنطقة بأكملها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.