الأردن يدين هجوم الحوثى على السعودية

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية الاعتداءات المستمرة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية، وآخرها إطلاق صاروخ باليستي وطائرات مُسيرة مُفخخة باتجاه مبان مدنية ومنشآت للطاقة واقعة في عدة مناطق في المملكة، اليوم، والتي تمّ اعتراضها وتدميرها من قبل الدفاعات الجوية السعودية.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير هيثم أبوالفول، إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة، مُشددًا على تضامن المملكة ووقوفها المطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها.

وفي وقت سابق، أدانت دولة الإمارات محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية، للهجوم على ناقلات نفط بزورقين مفخخين جنوب البحر الأحمر.

وأكدت دولة الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لميليشيات الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، وللمساعي المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، مما يتطلب ردًا رادعًا لكل ما يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين.