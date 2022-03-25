الجمعة 25 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن يدين هجوم الحوثى على السعودية

الحوثي
الحوثي

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية الاعتداءات المستمرة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية، وآخرها إطلاق صاروخ باليستي وطائرات مُسيرة مُفخخة باتجاه مبان مدنية ومنشآت للطاقة واقعة في عدة مناطق في المملكة، اليوم، والتي تمّ اعتراضها وتدميرها من قبل الدفاعات الجوية السعودية.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير هيثم أبوالفول، إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة، مُشددًا على تضامن المملكة ووقوفها المطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها.

وفي وقت سابق، أدانت دولة الإمارات محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية، للهجوم على ناقلات نفط بزورقين مفخخين جنوب البحر الأحمر.

وأكدت دولة الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لميليشيات الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، وللمساعي المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، مما يتطلب ردًا رادعًا لكل ما يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين.

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أراضي المملكة العربية السعودية السعودية صاروخ بالستي طائرات م سيرة م فخخة المملكة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات الادخار 18% من بنك مصر والبنك الأهلى

تفاصيل إلغاء السعودية شرط المحرم لأداء السيدات العمرة

قبل المواجهة.. القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر والسنغال

لقاء رباعى فى العقبة يضم قادة مصر والأردن والإمارات والعراق

وفاة الفنان أحمد حلاوة بعد صراع مع المرض

تفوق مصري.. تاريخ مواجهات الفراعنة ضد منتخب السنغال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ناصر والسادات بعيون سوفيتية

إبراهيم فرغلى

«أطلس الخفاء» لمنصورة عزالدين.. العزلة كقرار جلاد الذات وضحيتها معًا

ماجد حبته

ثلاث قمم فى يوم واحد!

مدحت شنن

المؤامرة تحت مجهر الإدراك

حسين دعسة

رسائل خفية قبل رحلة بايدن الأوروبية

د هند جاد

بطلة حياتى

عبد الرحيم طايع

الشماتة فى الموت ليست من شيم الكرام

محمد العسيري

نظرية «رطل اللحمة» فى مواجهة الأغلبية «القادرة»

صور

توافد الجماهير على استاد القاهرة لحضور مباراة مصر والسنغال

التدريب الأخير للمنتخب قبل المباراة

فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

مصدر إسرائيلى يعلق على تصريحات أردوغان حول زيارة «بينيت» تركيا

إسرائيل تستضيف قمة سياسية بحضور 3 دول عربية

الاحتلال يغلق شوارع القدس لتأمين ماراثون