إطفاء أنوار المصالح الحكومية بدمياط مشاركة فى ساعة الأرض

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن مشاركة محافظة دمياط فى الحدث البيئى العالمى السنوى "ساعة الارض"، الذى يشارك فيه أيضاً عدد كبير من الدول حول العالم، حيث سيتم إطفاء الأنوار والإضاءة بالمصالح الحكومية لمدة ساعة يوم السبت القادم بداية من الساعة ٨.٣٠ مساءً حتى ٩.٣٠ مساءً.

وأضافت "المحافظ" أن المبادرة تستهدف نشر التوعية فى مجال ترشيد استهلاك الطاقة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية، هذا إلى جانب تقليل الانبعاثات لحماية البيئة، منوهة الى أن ذلك يأتى فى إطار جهود المحافظة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة للحد من الآثار السلبية للاستخدامات الخاطئة للكهرباء على المناخ وأيضاً فى ضوء الاستعدادات لمؤتمر المناخ العالمى COP 27 المقرر انعقاده فى نوفمبر ٢٠٢٢ بشرم الشيخ.