وزير الأوقاف: إذاعة القرآن الكريم تاريخ عظيم من العطاء

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن إذاعة القرآن الكريم تاريخ عظيم من العطاء وأحد أهم وسائل خدمة القرآن الكريم، وتتميز عبر تاريخها بقامات إذاعية متميزة صوتًا وعلمًا وأداء.



وأوضح، أن مصر خادمة للقرآن الكريم وأهل القرآن الكريم، لافتا إلى أن إذاعة القرآن الكريم أحد أهم أدواتها في ذلك، مشيدًا بما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من تطوير في محتواها وبرامجها.



وأشار إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين وزارة الأوقاف وإذاعة القرآن الكريم الذي سيشهد خلال شهر رمضان برنامجين ومسابقة، برنامج "خاطرة دعوية"، وبرنامج "رؤية" لوزير الأوقاف، كما سيشهد أهم مسابقة في الشهر الكريم وهي مسابقة "شهر القرآن" بالتعاون بين وزارة الأوقاف وإذاعة القرآن الكريم.

وتستعد وزارة الأوقاف لاستقبال الشهر الكريم شهر رمضان المعظم 1443هـ بأكثر من عشرين برنامجًا دعويًّا ومسابقة ثقافية، من أهمها برنامج “رؤية” الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبرنامج "ملتقى الفكر"، وبرنامج "سهرة رمضانية"، ومسابقة "شهر رمضان" بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم، ومسابقة "بناء الوعي" بالتعاون مع صحيفة الجمهورية.

وفي إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، انطلقت قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، وتضم "اثني عشر عالمًا": ستة من علماء الأزهر الشريف، وستة من علماء الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "التكافل المجتمعي، حقوق الوالدين والمسنين والضعفاء أنموذجًا".



ومن على منبر مسجد الديوان العام العباسي بشبين الكوم أكد الدكتور أشرف فهمي موسى مدير عام التدريب أن رسالة الإسلام رسالة إنسانية، وبر، ورحمة، ورُقِيٍّ، تهدف إلى أن يحيا الناس حياة كريمة في ظل مجتمع متعاون متكافل، على أساسٍ من المواساة والشعور بالآخرين، والبعد عن مظاهر الأنانية والأثرة والجشع، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهوَ يَعْلَمُ بِهِ".