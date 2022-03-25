«أوقاف الإسكندرية» تنظم قوافل دعوية لنشر الفكر الوسطى المستنير

نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم الجمعة، قافلة دعوية مشتركة بين إدارتي شرق ومحرم بك لأداء خطبة الجمعة بمساجد الإدارتين لنشر الفكر الوسطي المستنير، تحت إشراف الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية وفي إطار سعي الوزارة للنهوض بالعمل الدعوي ونشر صحيح الدين.

كما قام الشيخ سلامة بجولة مرورية شملت بعض مساجد الادارات الفرعية للاطمئنان على استعداد المساجد لاستقبال ضيوف الرحمن والتأكد من انتظام سير العمل وإقامة الشعائر على أكمل وجه.

وقد لقيت هذه الجولات المرورية التي يقوم بها وكيل المديرية ترحابا كبيراً من رواد المساجد الذين وجهوا الشكر للأوقاف الإسكندرية وللوزير على اهتمامهم بالمساجد والعمل على عمارتها والمحافظة عليها.

كما شاركت أوقاف الإسكندرية في اللقاء السابع من ندوات التوعية بالقضية السكانية بمركز شباب مدينة برج العرب الجديدة بحضور الدكتور أيمن سلامة إمام وخطيب بأوقاف الإسكندرية و حنان بركات، مدير فرع شباب برج العرب و محمد فهمي مدير وحدة السكان بمحافظة الإسكندرية.

كما أدى الأئمة خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان"التكافل المجتمعي حقوق الوالدين والمسنين والضعفاء نموذجا" وسط التزام شديد من رواد المساجد مما يدل على وعي كبير وإدراك لخطورة هذه المرحلة.

وكانت قد عقدت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، أمس، الجلسة الثالثة والخمسين من جلسات الدوار بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بنجع السراحنة، في إطار المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية بقرى "حياة كريمة" تحت إشراف الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والشيخ هاشم الفقي مدير الدعوة، وبحضور الشيخ يحيى عبدالحميد، مسئول الإرشاد الديني بالمديرية.

دارت هذه الجلسة حول أهمية التماسك الأسري وأن الشرع الشريف أعتنى بالأسرة عناية خاصة وتم التحذير من انتشار العادات والتقاليد الخاطئة التي تحارب تعليم الفتاة فهي ريحانة الحاضر وأم المستقبل ولها في رحاب الإسلام قيمة ومكانة عالية.

كما تم التنبيه على خطورة الأمية، وأن الدولة تبذل قصارى جهدها لمحاربة الأمية والجهل، وهي من المشاكل التي تعوق برامج الدولة للتنمية والإصلاح.