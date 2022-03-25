الجمعة 25 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«أوقاف الإسكندرية» تنظم قوافل دعوية لنشر الفكر الوسطى المستنير

قوافل دعوية لنشر
قوافل دعوية لنشر الفكر الوسطى

نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم الجمعة، قافلة دعوية مشتركة بين إدارتي شرق ومحرم بك لأداء خطبة الجمعة بمساجد الإدارتين لنشر الفكر الوسطي المستنير، تحت إشراف  الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية وفي إطار سعي الوزارة للنهوض بالعمل الدعوي ونشر صحيح الدين.

IMG-20220325-WA0027

كما قام الشيخ سلامة بجولة مرورية شملت بعض مساجد الادارات الفرعية للاطمئنان على استعداد المساجد لاستقبال ضيوف الرحمن والتأكد من انتظام سير العمل وإقامة الشعائر على أكمل وجه.

وقد لقيت هذه الجولات المرورية التي يقوم بها وكيل المديرية ترحابا كبيراً من رواد المساجد الذين وجهوا الشكر  للأوقاف الإسكندرية وللوزير على اهتمامهم بالمساجد والعمل على عمارتها والمحافظة عليها. 

كما شاركت أوقاف الإسكندرية في اللقاء السابع من ندوات التوعية بالقضية السكانية بمركز شباب مدينة برج العرب الجديدة بحضور الدكتور أيمن سلامة إمام وخطيب بأوقاف الإسكندرية و حنان بركات، مدير فرع شباب برج العرب و محمد فهمي مدير وحدة السكان بمحافظة الإسكندرية.  

IMG-20220325-WA0024

كما أدى الأئمة خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان"التكافل المجتمعي حقوق الوالدين والمسنين والضعفاء نموذجا" وسط التزام شديد من رواد المساجد مما يدل على وعي كبير وإدراك لخطورة هذه المرحلة.

 وكانت قد عقدت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، أمس، الجلسة الثالثة والخمسين من جلسات الدوار بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بنجع السراحنة، في إطار المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية بقرى "حياة كريمة" تحت إشراف الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والشيخ هاشم الفقي مدير الدعوة، وبحضور الشيخ يحيى عبدالحميد، مسئول الإرشاد الديني بالمديرية.

IMG-20220325-WA0025

دارت هذه الجلسة حول أهمية التماسك الأسري وأن الشرع الشريف أعتنى بالأسرة عناية خاصة وتم التحذير من انتشار العادات والتقاليد الخاطئة التي تحارب تعليم الفتاة فهي ريحانة الحاضر وأم المستقبل ولها في رحاب الإسلام قيمة ومكانة عالية.

كما تم التنبيه على خطورة الأمية، وأن الدولة تبذل قصارى جهدها لمحاربة الأمية والجهل، وهي من المشاكل التي تعوق برامج الدولة للتنمية والإصلاح.                                                                         

مديرية أوقاف الإسكندرية قافلة دعوية مشتركة الفكر الوسطي المستنير نشر صحيح الدين الجمعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

وفاة الفنان أحمد حلاوة بعد صراع مع المرض

آخر موعد لشراء شهادات الادخار 18% من بنك مصر والبنك الأهلى

مصدر أمنى ينفى أكاذيب «الإرهابية» بوجود أعمال تخل بالأمن

«ارتفاع الحرارة».. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

تردد قناة الأولى المصرية وأبرز برامجها الترفيهية

أفضل مسلسلات رمضان 2022.. الجمهور يصمم «بوستر» تخيليًا جديدًا لـ«الاختيار 3»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ناصر والسادات بعيون سوفيتية

إبراهيم فرغلى

«أطلس الخفاء» لمنصورة عزالدين.. العزلة كقرار جلاد الذات وضحيتها معًا

ماجد حبته

ثلاث قمم فى يوم واحد!

مدحت شنن

المؤامرة تحت مجهر الإدراك

حسين دعسة

رسائل خفية قبل رحلة بايدن الأوروبية

د هند جاد

بطلة حياتى

عبد الرحيم طايع

الشماتة فى الموت ليست من شيم الكرام

محمد العسيري

نظرية «رطل اللحمة» فى مواجهة الأغلبية «القادرة»

صور

التدريب الأخير للمنتخب قبل المباراة

فوانيس رمضان

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يغلق شوارع القدس لتأمين ماراثون

«خطة عمل مشترك».. توقيع مذكرة تفاهم عسكرى بين إسرائيل والمغرب

الاحتلال يبقي على حالة التأهب خوفاً من التصعيد بعد عملية «بئر سبع»