الجمعة 25 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح 5 مساجد جديدة في بني سويف

الافتتاح
الافتتاح

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن (بني سويف، ناصر، سمسطا والفشن) لافتتاح 5 مساجد في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع وإنشاء المساجد.

وشهد اليوم افتتاح مساجد (الساحل بقرية الرياض مركز ناصر، المسجد الكبر بالدوية، مسجد الرحمن بتل ناروز بمركز ومدينة بني سويف، مسجد الصفا بعزبة محمود التابعة لمنشأة سليمان مركز سمسطا، ومسجد التقوى البحري بعزبة تلت مركز الفشن).

وأقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمساجد بعد افتتاحها، وفي حضور رؤساء الوحدات المحلية والنواب وقيادات الأوقاف، وسط تطبيق الضوابط التي حددتها الوزارة والالتزام بالتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية، خاصة فيما يتعلق بارتداء المصلين للكمامات والاقتصار على الأماكن المتاحة بما يحقق التباعد الاجتماعي، حيث استمع الحاضرون لخطبة الجمعة والتي تناولت صور وأشكال التكافل المجتمعي.. حقوق الوالدين والمسنين والضعفاء نموذجا".

وزارة الأوقاف بني سويف شعائر صلاة الجمعة الدكتور محمد هاني غنيم الوحدات قيادات الأوقاف رؤساء الوحدات المحل

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات الادخار 18% من بنك مصر والبنك الأهلى

«ارتفاع الحرارة».. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الأرصاد تعلن موعد اعتدال الأجواء وتكشف مفاجأة عن ارتفاع درجة الحرارة

غلق وتغريم 3 منشآت ورفع 55 حالة إشغال بحي وسط الإسكندرية

تحرير 53 محضرا تموينيا في بورسعيد

«الأوقاف» تفتتح مساجد جديدة بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ناصر والسادات بعيون سوفيتية

إبراهيم فرغلى

«أطلس الخفاء» لمنصورة عزالدين.. العزلة كقرار جلاد الذات وضحيتها معًا

ماجد حبته

ثلاث قمم فى يوم واحد!

مدحت شنن

المؤامرة تحت مجهر الإدراك

حسين دعسة

رسائل خفية قبل رحلة بايدن الأوروبية

د هند جاد

بطلة حياتى

عبد الرحيم طايع

الشماتة فى الموت ليست من شيم الكرام

محمد العسيري

نظرية «رطل اللحمة» فى مواجهة الأغلبية «القادرة»

صور

التدريب الأخير للمنتخب قبل المباراة

فوانيس رمضان

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يبقي على حالة التأهب خوفاً من التصعيد بعد عملية «بئر سبع»

بينيت يلتقى وزير الخارجية الأمريكى فى إسرائيل.. الأسبوع المقبل

مُستوطنون إسرائيليون يتلفون سيارات بالشيخ جراح وآخرون يحرقون أجزاءً من مسجد فى نابلس