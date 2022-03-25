الجمعة 25 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

تكريم الأم المثالية بكنيسة الشهيد مار جرجس في المكس

جانب من حفل التكريم
جانب من حفل التكريم

نظمت لجنة الأسرة بقطاع غربي الإسكندرية، مساء أمس، احتفالية لتكريم الأم المثالية للقطاع بكنيسة الشهيد مار جرجس بالمكس، بحضور الأنبا إيلاريون الأسقف العام للقطاع.

شمل الاحتفال فقرات متنوعة من الترانيم والشعر والمسرح عن دور الأم كذلك تم عرض نبذة مختصرة عن كل أم من الأمهات اللواتي تم تكريمهن. وفي نهاية الاحتفال ألقى الأنبا إيلاريون كلمة عن المعمودية كأم لنا كلنا وعن الأمومة الروحية وفضائل الأم، واختتم الحفل بتكريم ٣٢ سيدة بلقب الأم المثالية.

ختام مؤتمر "الأسرة" بقطاع غرب الإسكندرية

ومن جانبه اختتم بكنيسة رئيس الملائكة رافائيل والشهيد مارمينا بغيط العنب، التابعة لقطاع كنائس غرب الإسكندرية مساء أول أمس مؤتمر الاسرة الذي نظمه القطاع تحت شعار "أنا وبيتي".

اشتمل المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام عدة محاضرات ركزت على العلاقات الأسرية داخل البيت وكذلك علاقة الأسرة مع الله، وحاضر فيه أصحاب النيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء (السريان) بوادي النطرون والأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية.

وعقب ختام المؤتمر تفقد نيافة الأنبا ايلاريون مبنى الخدمات التابع للكنيسة وحضانة مفرح القلوب والعجايبي ودار المسنين. كما تفقد المذبح الجديد بالكنيسة الذي يحمل اسم الشهيد فيلوباتير مرقوريوس، ووزع خلال جولته التفقدية هدايا عيد الأم للمقيمات بدار المسنين وأولياء أمور أطفال الحضانة.

كنيسة الشهيد مار جرجس الأنبا إيلاريون نيافة الأنبا إيلاريون الأنبا إيلاريون الاسقف العام تكريم الأم المثالية الشعر والمسرح

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على هامش الأزمة

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