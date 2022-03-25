الجمعة 25 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

استعدادات رمضان.. طريقة اقتصادية لتحضير الزبادي في المنزل

زبادي
زبادي

يعتبر الزبادي من الأطعمة الرئيسية التي يعتمد عليها كل بيت طوال شهر رمضان المبارك، في وجبة السحور، ونظرًا للظروف الاقتصادية القاسية التي يمر بها العالم، نتيجة ارتفاع الأسعار.

ونقدم في السطور التالية، طريقة سهلة وموفرة للزبادي في المنزل والاستغناء عن شراء الأنواع الجاهزة، وأيضًا بدون الماكينات التي تسحب الكثير من الكهرباء لتجهيز الزبادي.

المكونات:
- كيلو من اللبن الجاموسي.
- كوب من الزبادي البلدي.
- ماء مغلي 

الطريقة:
في وعاء نقوم بتفريغ مكونات علبة الزبادي الجاهز، ونضيف إليها مقدار نصف كوب من اللبن، ونخفق المكونات جيدا سواء في الخلاط العادي أو اليدوي.

هذه الطريقة تعمل على مزج الخميرة الموجودة في علبة الزبادي الجاهز، باللبن وتؤدي إلى الحصول على نتائج أفضل، وبعد دمج جميع المكونات مع بعضها البعض، نقوم بإحضار الأكواب التي نسكب فيها الخليط، ونضعهم جميعا في وعاء كبير.

نقوم بسكب الماء المغلي بعد أن تم تدفئته قليلا إلى أكواب الزبادي، ويدخل فرن تم تسخينه مسبقا وغلقه.

نترك الزبادي في الفرن لمدة أربع ساعات، حتى يتماسك، ثم في الثلاجة أربع ساعات أخرى، وبعدها يكون جاهز للتقديم.

زبادي اطعمة على سفرة السحور والفطار لتقوية المناعة 10 أيام في شهر رمضان ارتفاع الأسعار فرن

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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