الجمعة 25 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 10 أطنان أسمدة زراعية محظور تداولها بالأسواق في البحيرة

الحملة
الحملة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر - بالتنسيق مع مباحث التموين- حملات تموينية على المخابز والأسواق بمراكز "الدلنجات - بدر - كوم حماده ومدينة النوبارية".

وقامت الحملة بالمرور على مركز بدر، وتم ضبط سيارة محملة ١٠ أطنان أسمدة زراعية مدعمة تم تجميعها من السوق السوداء بغرض التربح والكسب غير مشروع، وبالمرور على مدينة النوبارية تم ضبط أحد الأشخاص قام بتجميع الدقيق البلدي المدعم  بأحد المخازن و يعيد تحليلة وتعبئته في شكائر بيضاء مدون عليها دقيق فاخر استخراج ٧٢%. 

كما قامت الحملة  بالمرور على مركز ومدينة الدلنجات تم ضبط مخبز تصرف فى ٩ شكائر دقيق بلدى مدعم، و٧ مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى ١٩جم للرغيف الواحد، و٣ مخابز قاموا بالتوقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهري، ومخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات. 

كما تم تحرير ٦ محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات وقت المرور وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز، و٧ محاضر لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف.

وبالمرور على مركز ومدينة كوم حمادة تم تحرير ١٤ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار من ١٨ إلى ٩ جرام فى الرغيف الواحد، و٥ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و٤ محاضر عدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف و مواعيد العمل.

وتم تحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

البحيرة مباحث التموين محافظ البحيرة التجارة الداخلية الإجراءات القانونية النيابة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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