موضوع خطبة الجمعة المقبلة 31/3/2022

موضوع خطبة الجمعة القادمة 2022 السؤال الذي تصدر مواقع البحث الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وهي الجمعة التي تسبق أول أيام شهر رمضان بحسب تصريحات معهد المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

خطبة الجمعة القادمة 2022

ويكون عنوان خطبة الجمعة القادمة 2022 تحت عنوان «كيف نستقبل الشهر الكريم »، وهو الموضوع الذي حددته وزارة الأوقاف، مشددة على أئمة وخطباء المساجد، ضرورة مراعاة مقتضى الحال والاقتصاد في الخطبة بأن تكون الخطبتان في حدهما الأقصى عشر دقائق.

وأكدت على عدم تجاوز هذا الوقت بأية حال، مؤكدة جميع المفتشين وقيادات المديريات بالتأكيد على ذلك ومتابعة التنفيذ، وإحالة أي مخالف إلى التحقيق ولجنة القيم بديوان عام الوزارة ، وإلغاء تصريح أي خطيب يخالف ذلك.

وأكدت وزارة الأوقاف أن شهر رمضان هو موسم للمسارعة إلى الخيرات، والتسامح، والإصلاح بين الناس، وحري أن نستقبله بالتراحم والتكافل والتوادد، والتوسعة على الفقراء والمساكين، فقد كان نبينا (صلَّى الله عليه وسلَّم) أجود الناس بالخير.

وأوضحت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في شهر رمضان، فمِن حسنِ استقبال شهر البر والجود والكرم استقباله بإكرام المحتاجين؛ لنيسِّر عليهم قدوم الشهر الكريم، والكريمُ لا يضام، وأجرُه جِدُّ عظيمٌ.

وقالت الأوقاف إن رمضان شهر الجدّ والاجتهاد والعمل، وليس شهر الخمول والكسل، وتعطيل مصالح الناس، فلا تعارض بين الاجتهاد في العبادة في شهر رمضان ، وبين الاجتهاد في العمل وعمارة الدنيا وإصلاحها.

خطبة الجمعة القادمة 2022

واستشهدت وزارة الأوقاف في خطبتها بقول الحق سبحانه: {آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ}، وبقل الرسول (صلى الله عليه وسلم): (إنَّ في الجنَّةِ غرفًا يُرى ظَاهِرُها مِن بَاطِنِها، وباطنُها من ظاهرِها، أَعَدَّها اللهُ لمَنْ أطعم الطَّعامَ، وأفشى السَّلامَ، وصلَّى بالليلِ والنَّاسُ نيامٌ).

اقرأ أيضا

الدستور يرصد آراء العملاء على شهادة الـ18 %