الجمعة 25 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السيطرة علي حريق  في مصنع بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد..

حريق فى مصنع بالمنطقة الصناعية ببورسعيد

حريق في مصنع
حريق في مصنع

تمكنت الحماية المدنية ببورسعيد، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق داخل مصنع زمزم لتصنيع المواد الغذائية، وذلك بعد أن اندلعت النيران داخل ثلاجة حفظ المنتجات بالمصنع.

تلقت الحماية المدنية ببورسعيد بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق هائل في المصنع، وعلى الفور تم الدفع بفريق بقيادة هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء، وثلاث سيارات إطفاء، وتمكن الفريق من الوصول والنيران تتصاعد بشكل كبير، وذلك بعد دقائق من تلقي البلاغ. 

وأمكن السيطرة على النيران ومنع امتدادها، وتحرر محضر بالواقعة، وتمت الإحالة للنيابة للتحقيق وكشف ملابسات الحريق.

 

مستوى الحماية المدنية مصنع جنوب مدير تشكيل

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على هامش الأزمة

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