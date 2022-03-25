الجمعة 25 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

استعداداً لرمضان.. منافذ سلعية لـ«مستقبل وطن» بتخفيضات 35% في الجيزة

منافذ سلعية لـ«مستقبل
منافذ سلعية لـ«مستقبل وطن

تحولت محافظة الجيزة لخلية نحل من خلال النشاط المتزايد لأعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ لحزب مستقبل وطن وكذلك أمانات الحزب بمراكز وأقسام المحافظة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، بافتتاح مجموعة كبيرة من المنافذ والمعارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة فضلًا عن توزيع المساعدات الغذائية بالمجان للفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما يأتي تأكيدًا للدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب، لمساندة المواطنين ورفع الأعباء عن كاهلهم في مواجهة موجة الغلاء التي تضرب الأسواق.

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منافذ سلعية لـ«مستقبل وطن

نواب الحزب وأماناته الفرعية بمحافظة الجيزة بكافة مراكز وأقسام المحافظة يعملون الآن جميعًا على مدار الساعة تحت إشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بالمحافظة والنائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة، لتوفير كميات كبيرة من المساعدات الغذائية لتوزيعها على الأسر والفئات الأكثر احتياجًا حيث قام نواب الحزب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بتجهيز كميات ضخمة من الكراتين التي تتضمن كافة السلع الغذائية الأساسية للوصول لكافة الفئات الأكثر احتياجًا بكافة قرى مراكز المحافظة، وكذلك تم افتتاح معارض لبيع السلع بتخفيضات تتجاوز ٣٥٪؜ وذلك بكثير من قرى ومدن المحافظة.

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منافذ سلعية لـ«مستقبل وطن

وفي غضون ذلك، سجل المواطنين اشادتهم البالغة لما يبذله حزب مستقبل وطن من جهود في الوقوف المستمر بجانب المواطنين وتحديدًا محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا في ظل حالة ارتفاع الأسعار في كافة السلع، مؤكدين اعجابهم بكثافة العمل وتنظيمه داخل أروقة الحزب للخروج بذلك المشهد المشرف في خدمة المواطنين.

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منافذ سلعية لـ«مستقبل وطن

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفاعليات التي من شأنها تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين تفعيلًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

الدولة هيئة ارتفاع مصري كريم المواطنين مجتمع البرلمان

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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