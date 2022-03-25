تفوق مصري.. تاريخ مواجهات الفراعنة ضد منتخب السنغال

ساعات قليلة تفصلنا على أول مواجهة حاسمة بين المنتخب المصري ونظيره السنغالي، حيث سيلتقي المنتخبان إيابا وذهابا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لعام 2022.

ومن المقرر إقامة مباراة الذهاب على ستاد القاهرة اليوم في تمام الساعة الـ 9.30 مساءا، بينما تقام مباراة العودة يوم الثلاثاء 29 مارس في السنغال.

وترصد «الدستور» تاريخ المواجهات بين منتخبي مصر والسنغال

1986

خاض المنتخب الوطني أول مواجهة له مع منتخب السنغال عام 1986 في دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية، وفاز السنغال وقتها بهدف مقابل لا شيء.

1987

التقى منتخبا مصر والسنغال في دورة الألعاب الإفريقية عام 1987، وحقق المنتخب الوطني المصري فوزاً صعباً في الدقائق الأخيرة بهدف مقابل لا شيء أحرزه أيمن يونس.

1997

خاض المنتخب الوطني مباراة أمام المنتخب السنغالي في تصفيات الأمم الإفريقية عام 1997، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي ذهابا في السنغال، وفاز منتخب مصر في القاهرة إيابا بهدفين مقابل لا شيء، أحرزهما حازم إمام وهادي خشبة.

2000

التقى المنتخبان مرة أخرى في كأس الأمم الإفريقية عام 2000، وفاز المنتخب المصري بهدف مقابل لا شيء أحرزه حسام حسن.

2001

واجه منتخب مصر منتخب السنغال في عام 2001 خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2002، وتعادل الفريقان سلبيا ذهابا في السنغال، وفاز المنتخب المصري إيابا بهدف مقابل لا شيء، بهدف أحمد حسام ميدو.

2002

التقى منتخبا مصر والسنغال في كأس الأمم الإفريقية عام 2002، فاز فيها منتخب السنغال بهدف مقابل لا شيء.

2003

جمعت منتخبا مصر والسنغال مباراة ودية عام 2003، فاز فيها مصر بهدف مقابل لا شيء، أحرزه أحمد حسام ميدو.

2005

خاض منتخبا مصر والسنغال ثاني مباراتهما الودية عام 2005، خطف فيها المنتخب الوطني المصري الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين، أحرز حسن مصطفى وعماد متعب هدفين، وأحرز الكابتن عمرو زكي هدفين.

2006

واجه المنتخب المصري المنتخب السنغالي في كأس الأمم الإفريقية عام 2006، وفاز مصر بهدفين مقابل هدف، وأحرز الهدفين أحمد حسن وعمرو زكي.

2014

خاض المنتخب المصري آخر مواجهة له مع المنتخب السنغالي عام 2014 في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2015، وخسر منتخب مصر ذهاباً في السنغال بهدفين مقابل لا شيء، وخسر إياباً في مصر بهدف مقابل لا شيء.

2022

خاض المنتخب المصري امام منتخب السنغال اخر مواجهة لهما معا في نهائي كأس امم افريقيا، وخسر منتخب مصر اللقب بعد الخسارة امام منتخب السنغال بنتيجة 4 / 2 في ركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما على استاد أولمبيه في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، وسجل لمنتخب مصر من ركلات الترجيح كلا من أحمد سيد زيزو ومروان حمدي و بينما أهدر محمد عبد المنعم ومهند لاشين، وسجل للسنغال كلا من كاليدو كوليبالي وعبدو ديالو وبامبا ديانج وساديو ماني بينما أهدر بونا سار.