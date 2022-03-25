موسكو تعلن آلية التعامل مع «العقوبات اليابانية»

صرح دميتري روجوزين، مدير عام وكالة الفضاء الروسية روس كوسموس، بأنه سيتم تفادي عقوبات اليابان ضد شركة إنتاج الأجهزة الفضائية الروسية.

وتابع روجوزين في تصريحات صحفية: "فرضت اليابان عقوبات ضد شركة الأنظمة الفضائية الروسية، التابعة لوكالة روس كوسموس، وهي تهدف إلى تقليص قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في تنفيذ العقود الدفاعية والعقود الحكومية لصالح شركات بناء الأقمار الصناعية الروسية".

وأشار إلى أن هذه العقوبات كانت متوقعة منذ فترة طويلة، قائلا "سيتم تفاديها من خلال برنامج الاستعاضة عن الاستيراد الجاري تنفيذه، ولن تؤثر على توقيت إنشاء المركبات الفضائية"، وفقا لما نقلته وكالة تاس الروسية.

وفي وقت سابق، فرضت السلطات اليابانية حزمة عقوبات جديدة ضد 25 مواطنا و81 مؤسسة فى روسيا.

وأعلنت وزارة الخارجية اليابانية أن تلك القائمة تضمنت الأبناء البالغين للمتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف وزوجته تاتيانا نافكا، ومدير عام شركة VEB الحكومية إيجور شوفالوف وأقاربه، وأليكسي مورداشوف المساهم الرئيسي في شركة "سيفر ستال"، وأقارب مدير عام شركة "روستيخ" سيرجي تشيميزيف، وسيرجي كيرينكو النائب الأول لرئيس إدارة الكرملين، ونيكولاي باتروشيف أمين مجلس الأمن الروسي، ونجل سيرجي إيفانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي لحماية البيئة والبيئة والنقل، والشريك في ملكية بنك "روسيا" نيكولاي شامالوف وابنه كيريل، وغيرهم.

ولفتت الخارجية اليابانية إلى أن من بين الشركات التي فرضت عليها العقوبات، مصنع "مياس" للسيارات، ومصنع "فيمبل" لبناء السفن، ومصنع "أمور" لبناء السفن، وحوض بناء السفن في ياروسلافل، وحوض بناء السفن "كراسنوي سورموفو"، وحوض بناء السفن "زفيوزدوتشكا"، ومؤسسة بناء السفن "سيفيرنايا" في بطرسبورغ، ومؤسسة أنظمة الفضاء الروسية، ومؤسسة أبحاث الأنظمة فرط صوتية، ومصنع الإلكترونيات "بايكال إلكترونيكس"، وغيرها.

وعقب تلك العقوبات الجديدة أصبحت قائمة العقوبات اليابانية، تضم 101 شخصية و 130 مؤسسة من روسيا.