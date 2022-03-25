قرار جديد من النيابة ضد المتهم بـ«تزوير الأختام» فى الإسكندرية

قررت نيابة العطارين بالإسكندرية، تجديد حبس مدير مركز للتنمية الإدارية والدراسات، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتزوير مستندات حكومية وأختام منسوبة لجهات حكومية بقصد بيعها والتربح منها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات لفحصها.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من الأجهزة الأمنية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام أحد الأشخاص بممارسته نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية وترويجها على عملائه.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن المتهم مدير مركز للتنمية الإدارية والدراسات الاستراتيجية، "بدون ترخيص" مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، يقوم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير واصطناع المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها عقب ذلك لعملائه راغبى الحصول عليها ممن تحول الموانع القانونية من حصولهم عليها بالطرق القانونية مقابل حصوله على مبالغ مالية نظير ذلك.

وأكدت التحريات أن المتهم حول المركز الخاص به، كائن بدائرة قسم شرطة العطارين، إلى وكر لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وألقي القبض علي المتهم، وبتفتيش مقر المركز المشار إليه عثر على عدد 71 شهادة تدريبية مزورة بأسماء أشخاص مختلفين منسوب صدورها لجهات مختلفة، وخاتم كودى خاص بالمركز ومبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى المشار إليه وجهاز حاسب آلى بمشتملاته وطابعة ألوان وعدد 7 هواتف محمولة ماركات مختلفة "بفحصهم تبين احتوائهم على أدلة تُشير إلى نشاطه الإجرامى".

بمواجهة المتهم المذكور بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.