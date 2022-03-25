الجمعة 25 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبى يتوصل إلى اتفاق بشأن كبح عمالقة التكنولوجيا

الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى

توصلت دول الاتحاد الأوروبي والمشرعون في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن قانون غير مسبوق للحد من هيمنة أكبر شركات التكنولوجيا على السوق مثل جوجل التابعة لشركة ألفابت، وميتا، وأمازون، وآبل.

ويهدف القانون، الذي يُطلق عليه اسم قانون الأسواق الرقمية (دي إم إيه)، إلى منع أكبر منصات التكنولوجيا من استخدام خدماتها المتشابكة ومواردها الكبيرة لتقييد المستخدمين وسحق المنافسين الناشئين، ما يمنح الداخلين الجدد فرصة أفضل للبقاء أمام عمالقة التكنولوجيا الأقوياء في العالم.

وقال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون في تغريدة على تويتر إن "(دي إم إيه) هي ثلاثة أحرف -- وتتضمن الكثير من العمل المنجز من أجل أسواق رقمية عادلة ومفتوحة، مضيفا "ومع الاتفاق الذي تم التوصل إليه الليلة، سرعان ما سيصبح ذلك حقيقة. لأنه لا ينبغي لأحد أن يكون ' أكبر من أن يولي اهتماما للأمر' ".

كما أكدت نائبة الرئيس التنفيذي لأوروبا ملائمة للعصر الرقمي مارغريت فيستاغر في تغريدة على تويتر أن هناك اتفاقا بشأن القانون.

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