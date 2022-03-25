الجمعة 25 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أستراليا تدرج رئيس بيلاروس وابنه وزوجته على قائمة العقوبات

ألكسندر لوكاشينكو
ألكسندر لوكاشينكو

أعلنت وزارة الخارجية الأسترالية فرض عقوبات ضد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، لمساندته موسكو في موقفها من الأزمة الأوكرانية.

وبحسب بيان أصدرته وزارة خارجية أستراليا، تم فرض عقوبات على رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو وأفراد أسرته، وعلى "مروجي البروباغاندا الروس".

وذكر البيان أنه بسبب الوضع في أوكرانيا، تم إدراج ابن الرئيس البيلاروسي فيكتور وزوجته غالينا لوكاشينكو في قائمة العقوبات.

 وعلى صعيد آخر، قالت الحكومة الأسترالية  إنها فرضت حظرا فوريا على صادرات الألومينا وخامات الألومنيوم، بما في ذلك البوكسيت، إلى روسيا في إطار عقوباتها المستمرة ضد موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.
 

وقالت الحكومة الأسترالية في بيان مشترك من عدة وزارات، بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء، إن "روسيا تعتمد على أستراليا في الحصول على ما يقرب من 20 في المئة من احتياجاتها من الألومينا".
 

وأضافت أن هذه الخطوة ستحد من قدرة روسيا على إنتاج الألومنيوم وهو سلعة تصدير مهمة لروسيا.
 

وقال البيان إن "الحكومة ستعمل عن كثب مع المصدرين والنقابات العمالية التي ستتأثر بالحظر لإيجاد أسواق جديدة وتوسيع الأسواق الحالية".
 

وتمتلك شركة التعدين الانجليزية الأسترالية ريو تنتو حصة تبلغ 80 في المئة في شركة كوينزلاند ألمونيا في مشروع مشترك مع شركة روسال انترناشونال الروسية، ثاني أكبر منتج للألمونيوم في العالم.
 

وكانت أستراليا قد فرضت في الأسبوع الماضي عقوبات على رجلي أعمال روسيين على صلة بصناعة التعدين ، أحدهما الملياردير أوليج ديريباسكا الذي يمتلك حصصا في شركة كوينزلاند ألمونيا.

وقال البيان إن أستراليا فرضت في المجمل حتى الآن 476 عقوبة على 443 شخصا، من بينهم رجال أعمال مقربون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، و 33 كيانا، بما في ذلك معظم القطاع المصرفي في روسيا وجميع الكيانات المسؤولة عن الديون السيادية للبلاد.

 

وكانت فرضت أستراليا عقوبات على 11 مصرفا ومؤسسة حكومية روسية أخرى، بما في ذلك صندوق الثروة الوطني ووزارة المالية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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