برلماني يطالب الحكومة بسرعة تطبيق توجيهات الرئيس بشأن الباعة الجائلين

أشاد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب الوفد، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الباعة الجائلين، والتي قال فيها: «علشان أحل مسألة الباعة الجائلين في القاهرة عاوز محلات كتيرة وبأسعار معقولة علشان الناس تقف فيها، لو مشيناهم بعيد والناس دي تاكل إزاي؟»، مؤكدا أن تلك التصريحات لا تصدر إلا من مسؤول يدرك جيدا حجم المسؤولية التي ملقاة على عاتقه .

وقال الهضيبي في تصريح خاص لـ«الدستور» أن أزمة الباعة الجائلين من الملفات الشائكة والتي كانت كافة الأنظمة السابقة تخشى الاقتراب منها أو المساس بها نظرا لخطورتها، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يفتح كافة الملفات من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين والتخفيف عنهم.

وطالب نائب رئيس حزب الوفد، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، بسرعة العمل على تطبيق توجيهات الرئيس السيسي، وتوفير محلات مناسبة للباعة الجائلين وبأسعار مخفضة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن توفير أماكن ثابتة للباعة الجائلين وبأسعار مخفضة، ستساهم في دخولهم إلى الاقتصاد الرسمي للدولة ، وبالتالي سيعود ذلك بالإيجاب على الميزانية العامة للدولة بشكل عام.

وأكد عضو الشيوخ، أن توفيق أوضاع الباعة الجائلين والمقدر عددهم ما يقرب من 2 مليون بائع، سيساهم بشكل كبير في تحسين الأوضاع المعيشية لهم وسيشعرهم بأنهم أصبحوا يعيشون حياة أكثر أمانًا واستقرارًا، خاصة وأنهم كانوا مهددون بشكل مستمر من الملاحقات والحملات التي كانت تشنها ضدهم الأجهزة التنفيذية نظرا لكون وقوفهم العشوائي في الطرقات والشوارع مخالف للقانون، ويعوق حركة الطريق.