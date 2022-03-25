الرعب النووى.. مخاوف غربية من استخدام أسلحة الدمار الشامل فى حرب أوكرانيا

زادت حدة التصريحات الغربية من استخدام أي أسلحة نووية أو كيمائية أو بيولوجية في الحرب الروسية الأوكرانية، ودعم من هذه المخاوف قمة حلف شمال الأطلنطي "ناتو"، التي عقدت اليوم وحذرت موسكو من مغبة القيام بأمر كهذا.

ونرصد أبرز التحذيرات الغربية من اللجوء لأسلحة الدمار الشامل في هذه الحرب:

الناتو يحذر من استخدام الأسلحة الكيميائية

أمين عام الناتو، ينس ستولتنبرج، أكد أن أي استخدام للأسلحة الكيميائية في أوكرانيا سيغير من طبيعة النزاع تماما، مشيرا إلى أن قمة حلف الناتو تعقد في ظرف دقيق بالنسبة لأمن أعضائه وسيواصل نشر قواته في دول شرق أوروبا.

بايدن يهدد بالرد على استخدام السلاح الكيماوي

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرد على أي استخدام روسي للسلاح الكيميائي في أوكرانيا.

وأشار بايدن، خلال مشاركته اليوم في قمة حلف الناتو إلى أنه أبلغ الرئيس الصيني بتحمل تبعات أي دعم من بكين لروسيا، لافتًا إلى أن الدول الأوروبية ودولا أخرى ستعاني بسبب الحرب في أوكرانيا والعقوبات على روسيا.

بريطانيا: استخدام روسيا أسلحة نووية سيكون كارثة

حذر بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، من أنه إذ استخدمت روسيا أسلحة بيولوجية أو كيميائية أو نووية فإن التبعات ستكون كارثية.

واعتبر جونسون عقب اجتماع مجموعة الدول السبع الكبرى "G7"، اليوم، أن مناقشة استخدام الأسلحة النووية عبارة عن "إلهاء" عما يحدث بالفعل في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن "هذا هجوم وحشي بالوسائل التقليدية على الأبرياء".

فرنسا تتخوف من حادث نووي

مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولا دو ريفيير، سبق وأعرب عن تخوف باريس من "حادث نووي" قد تسببه هجمات روسيا في أوكرانيا، مطالبا مجلس الأمن الدولي ببحث استهداف محطة زاباروجيا النووية في أوكرانيا.

ألمانيا تستعد لحرب نووية

الحكومة الألمانية قالت من جهتها إنها تأخذ تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن التسلح النووي بجدية بالغة، واصفة التهديدات بأنها غير مسؤولة على الإطلاق.

الحكومة أكدت أن ألمانيا تدرس دائماً جميع احتمالات التهديد، بما في ذلك السلاح النووي، وتنظر في احتمالات الدفاع في مواجهة هذه الأسلحة.

زيلينسكى يتهم روسيا باستخدام الرعب النووى

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتهم أيضا موسكو باللجوء إلى "الرعب النووي" والسعي لتكرار كارثة تشيرنوبيل بقصفها محطة زابوريجيا النووية وسط أوكرانيا.

وقال زيلينسكي إنه لا يوجد أي بلد في العالم سوى روسيا أطلق النار على محطات للطاقة النووية واصفا إياها بالدولة الإرهابية التي تلجأ إلى الرعب النووي.

روسيا ترد على اتهامات الغرب

وزارة الدفاع الروسية أكدت اليوم اكتشافها صلة بين الأنشطة البيولوجية العسكرية التي تتهم موسكو البنتاجون بممارستها في أوكرانيا وصندوق استثماري تابع لنجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، هانتر.

وأكدت الوزارة، أن وثائق حصلت عليها من أوكرانيا تسلط الضوء على صلات بين مؤسسات في الولايات المتحدة ومواقع بيولوجية عسكرية في أوكرانيا.

وردا على تصريحات استخدام السلاح النووي، اتهمت وزارة الدفاع الروسية أيضا في وقت سابق في وقت سابق المخابرات الأوكرانية ومقاتلي كتيبة "آزوف" لتفجير مفاعل نووي اختباري في خاركوف شرق أوكرانيا، واتهام روسيا بقصفه.

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، نفت من جهتها سعي بلادها لسيناريو الضغط على الزر النووي في علاقاتها مع الغرب تحت أي ظرف.

الأمم المتحدة: احتمال نشوب صراع نووى أصبح ممكنا

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حذر هو الآخر، من أن احتمال نشوب صراع نووي أصبح ممكن الحدوث مرة أخرى، بعد حرب أوكرانيا.