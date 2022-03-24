وفد البنك الدولى يزور منشآت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر

استقبل الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، وفدًا مشتركًا من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، بداخل مقر هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، باعتبارها ثاني محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، لمناقشة أوجه الشراكة بين البنك الدولي وجمهورية مصر العربية في دعم نجاح مشروع التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في استمرارية النهوض بالقطاع الصحي المصري، والوصول إلى أهداف التنمية الشاملة المستدامة رؤية مصر 2030 .

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى أن هدف الزيارة هو التعرف على نجاحات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في مصر وإنجازاتها، وبحث أوجه التعاون لدعم نجاح المنظومة، لافتة إلى أن الزيارة شملت تفقد وفد البنك الدولي لمستشفى الكرنك الدولي ومركز طب أسرة منشأة العماري التابعين للهيئة بمحافظة الأقصر.

وأضافت الهيئة، أنه اطَّلع الوفد على جهود هيئة الرعاية الصحية باعتبارها أداة الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، في استحداث الخدمات الطبية والعلاجية داخل المنشآت الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية واستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق ممارسات الصحة العالمية، وجهود الميكنة والتحول الرقمي للخدمات العلاجية والإدارية بما يحسن من بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها، والالتزام بتطبيق معايير الجودة لتحقيق أعلى نتائج الجودة في الرعاية الصحية المقدمة، وعمليات تدريب القوى البشرية من الأطقم الطبية والإدارية لرفع كفائتهم وتنمية مهاراتهم المهنية، وتجهيز عدد من الأجنحة الفندقية للإقامة الداخلية لتوفير بيئة صحية هادئة للمرضى، بما يحقق رؤية هيئة الرعاية الصحية نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية بمصر، ووصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء ورضاء المواطنين .

فيما أشاد وفد البنك الدولي، بنجاح التجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي الشامل وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمصريين بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

كما أشاد بالقدرات والإمكانات الطبية لدى منشآت هيئة الرعاية الصحية بكافة مستويات تقديم الخدمة بداية من وحدات ومراكز طب الأسرة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والفحوصات الطبية الشاملة الدورية للمرضى، ووصولًا إلى خدمات الرعاية الصحية الثانوية والثالثية بالمستشفيات عن طريق نظام الإحالة، والتحول الرقمي للخدمات وتيسير حصول المواطنين على الخدمات بكل سهولة ويسر، والتي أثرت على سرعة تطور الرعاية الصحية بمصر، وتدل على تطور الفكر الإداري للمنظومة الصحية بها، مؤكدين دعمهم المستمر لمشروع التأمين الصحي الشامل باعتباره تجربة رائدة تسجل عبر التاريخ للقطاع الصحي المصري .

كان في استقبال وفد البنك الدولي من هيئة الرعاية الصحية، نيابة عن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور أحمد عاطف، نائب مدير عام المكتب الفني للاتصال والتعاون الدولي برئاسة الهيئة، ومن هيئة التأمين الصحي الشامل المهندس حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتورة مي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، مستشار مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

وضم وفد البنك الدولي، ستيفان كوبيليه، مدير السياسات والمشاريع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ريكها منيون، مدير قطاع الصحة، كريستوف كوراوسكي، خبير دولي قطاع التمويل الصحي، ايرينا بوستولوفسكا، خبيرة اقتصاديات الصحة، د. عمرو الشلقاني، خبير أول النظم الصحية، والاقتصادي عمرو الشواربي، شون نام نجوين، كبير خبراء النظم الصحية، ليونارد سومبيراك، مسؤول مشروعات الحماية الاجتماعية، باسكال لوروا، مدير فريق عمل قطاع الحماية الاجتماعية والصحة AFD فرنسا، ايلودى مونتيتاجو نائب مدير، دينا مجدى مسؤول مشروعات الصحة، ميسرة شمس الدين، أخصائي أول قطاع البيئة، أمل فلتس، اخصائي اول قطاع التنمية الاجتماعية، مديحة عفيفي، استشاري قطاع التنمية الاجتماعية.