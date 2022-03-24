الخميس 24 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الغضبان يكرم الأمهات المثاليات على مستوى بورسعيد (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الخميس، الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة، وذلك خلال احتفالية بقاعة السفيرة فايزة أبوالنجا بديوان عام محافظة بورسعيد، وبحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومدير التضامن الاجتماعي والأجهزة التنفيذية.

IMG-20220324-WA0157

وحصلت على المركز الأول: ميرفت عويضة ميخائيل عويضة، والمركز الثاني: عائشة السيد محمد موسى، والثالث: فريدة محمد عبدالشكور مندور، والرابع: سوسن محمود محمود مرسال، والخامس: فوزية مختار حسنين، والسادس: هانم حمدان الشوربجي، والسابع: عوضة مسعد الكتبي، وجاءت بالمركز الثامن: فاطمة محمد شعبان.

IMG-20220324-WA0156

وأكد المحافظ على أن عيد الأم يأتي إيمانًا بمكانة الأم الكبيرة وعرفانًا بدورها الأصيل في بناء الأمم، وتأكيدًا على الاستمرار في دعمها لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي تضاف إلى سجلها المشرف، لافتًا أن مصر كلها تفتخر وتعتز بما تحققه الأمهات المصريات في ظل قيادة حكيمة تفهمت دور المرأة وأدركت أن الأمم لا ترقى إلا برفعة المرأة.

IMG-20220324-WA0339

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المرأة المصرية كانت ولازالت وستظل دائمًا صمام الأمان للمجتمع، موجهًا تحية إجلال وتقدير للأم المصرية في يومها.

IMG-20220324-WA0337

IMG-20220324-WA0334
IMG-20220324-WA0334
IMG-20220324-WA0155
IMG-20220324-WA0155
IMG-20220324-WA0338
IMG-20220324-WA0338
IMG-20220324-WA0340
IMG-20220324-WA0340
IMG-20220324-WA0161
IMG-20220324-WA0161
IMG-20220324-WA0160
IMG-20220324-WA0160
IMG-20220324-WA0159
IMG-20220324-WA0159
عرف محمد الخميس اجتماع خلال مجتمع مستوى

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

بنك تنمية الصادرات: لا تعليمات من البنك المركزى بوقف استيراد بعض السلع

على أجهزة التنفس.. ابنة أحمد حلاوة تكشف آخر التطورات الصحية لوالدها

«هزّت» علم مصر.. العقوبة المتوقعة على «نجلا» بعد فيديو «يلا يا مصريين»

بشرى للجميع.. جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 بالزيادة الجديدة

بعد توجيهات السيسي.. خبراء يقترحون خطة للقضاء على أزمات «الباعة الجائلين»

التفاصيل الكاملة للحلقة النهائية من برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ناصر والسادات بعيون سوفيتية

إبراهيم فرغلى

«أطلس الخفاء» لمنصورة عزالدين.. العزلة كقرار جلاد الذات وضحيتها معًا

ماجد حبته

ثلاث قمم فى يوم واحد!

مدحت شنن

المؤامرة تحت مجهر الإدراك

حسين دعسة

رسائل خفية قبل رحلة بايدن الأوروبية

د هند جاد

بطلة حياتى

عبد الرحيم طايع

الشماتة فى الموت ليست من شيم الكرام

محمد العسيري

نظرية «رطل اللحمة» فى مواجهة الأغلبية «القادرة»

صور

فوانيس رمضان

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

مُستوطنون إسرائيليون يتلفون سيارات بالشيخ جراح وآخرون يحرقون أجزاءً من مسجد فى نابلس

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية

جرى بعدها بـ30 دقيقة.. كواليس اجتماع إسرائيلى فلسطينى عقب عملية بئر السبع