تنفيذ 25 قرارًا بإزالة التعديات على أملاك الدولة بـ«العلمين الجديدة» (صور)

قاد المهندس وائل سمير رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، عدة حملات مفاجئة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمدينة، بالتعاون مع شرطة التعمير وقسم شرطة العلمين ومديرية أمن مطروح.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 25 قرارًا بإزالة التعديات على أملاك الدولة بمدينة العلمين الجديدة،تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان.

ويحظر القانون تقنين الأراضي المملوكة للدولة مالم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعة وفقًا للقانون.

كما حظر القانون تقنين الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، والأراضي التي تم تغير استخدامها للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

وشمل القانون الأراضي خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة بالقري والمدن وتوابعها على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتى يقصد بتلك الكتل المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة طبقا للتصوير الجوي وفقا لقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبناء على عرض وزير الزراعة .