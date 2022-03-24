النمسا تخصص مليون دولار لحماية الصحفيين فى أوكرانيا

قررت النمسا تخصيص حوالي مليون دولار لدعم أنشطة منظمة اليونسكو لحماية الصحفيين في أوكرانيا.

وقال بيان لوزارة الخارجية النمساوية، الخميس، إن مبلغ المليون دولار هو من أموال وكالة التنمية النمساوية وسوف تقدمه الحكومة إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لدعم عمل نحو الف صحفي مستقل في أوكرانيا.

ورحب البيان باستجابة اليونسكو السريعة لزيادة سلامة الصحفيين في أوكرانيا، حيث تعد التقارير المكثفة من مناطق الحرب ذات أهمية قصوى في الوقت الحالي، من أجل التمكن من تقييم الوضع بشكل صحيح واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأشار البيان إلى استخدام الأموال في شراء معدات الحماية مثل السترات الواقية من الرصاص والخوذات وأدوات الإسعافات الأولية، والتي ستوفرها اليونسكو إلى منطقة الحرب في أسرع وقت ممكن بالإضافة إلى ذلك يتم تمويل المعدات التقنية لإعداد التقارير الصحفية، ويتم دعم العاملين في وسائل الإعلام في المنفى، وفي حالات الطوارئ الإنسانية، بما في ذلك عقد دورات حول العمل في مناطق الأزمات.

ولفت البيان إلى أن حماية الصحفيين تعد من أولويات السياسة الخارجية النمساوية لسنوات عديدة؛ حيث يخاطر الصحفيون وممثلو وسائل الإعلام بحياتهم من أجل تقديم تقارير حرة ومستقلة وموضوعية عن مناطق الصراع والأزمات مثل أوكرانيا.

وأشار البيان إلى استخدام الأموال النمساوية أيضًا في نقل مكاتب نقابة الصحفيين الأوكرانيين إلى مناطق أكثر أمانًا، وتعزيز الخط الساخن لسلامة الصحفيين.