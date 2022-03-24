الخميس 24 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الآن مواعيد عرض مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث الحلقات الجديدة

أبو العروسة
أبو العروسة

يبحث عدد كبير من مستخدمي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي عن مواعيد عرض مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث الحلقات الجديدة، بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل خلال الفترة الماضية حيث أصبح العمل في حلقاته الأخيرة حاليا.

مواعيد عرض مسلسل ابو العروسة 2022

يعرض مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث الحلقات الجديدة منه أسبوعيا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على قناة دي إم سي العامة، يعاد المسلسل للمرة الأولى في تمام الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة 12:30 ظهرا عبر شاشة dmc بينما يعرض في تمام الساعة 11 مساء للمرة الاولى ويعاد الساعة 8 صباحا والساعة 4 عصرا على شاشة dmc دراما.

أبطال مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث 2022

يشارك في بطولة مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث مجموعة كبيرة من النجوم بجوار الفنان سيد رجب والنجمة سوسن بدر، ورانيا فريد شوقي ونرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل وأحمد صيام ومحمود حجازي وميدو عادل وميرنا هشام وخالد كمال وكارولين عزمي ووفاء صادق ونور محمود وشريف بديع وهدير عبد الناصر والجزء الثالث من إخراج هاني كمال، وهو من إنتاج إبراهيم حمودة و منى قطب.

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قصة مسلسل أبو العروسة 2022

مسلسل أبو العروسة بجزئه الثالث يرصد الكثير من المشكلات الاجتماعية المختلفة داخل الأسرة المصرية، بين جيلي الآباء والأبناء، والاختلافات العصرية فيما بينهم، خاصة بعد التطورات الكبيرة التي شهدها المجتمع المصري في السنوات الأخيرة ويتطرق المسلسل إلى الكثير الكثير من مشكلات الأسرة كلها والعلاقات العاطفية لأبناء “اسرة عبد الحميد” بالإضافة إلى عدد من الأسر المصرية الأخرى المرتبطة بعلاقات مع اسرة أبطال المسلسل الذي قاربت حلقاته على الانتهاء قبل شهر رمضان.

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على هامش الأزمة

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