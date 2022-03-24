الخميس 24 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزارة السياحة تشارك في المعرض الدولي للغوص «Dykmassan» بالسويد

جانب من المعرض
جانب من المعرض

شاركت وزارة السياحة والآثار في فعاليات المعرض الدولي للغوص «Dykmassan» الذي أُقيم بمدينة جوتنبرج بالسويد.

وأضح الأستاذ ماجد أبو سديرة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن مشاركة الوزارة في هذا المعرض جاءت في إطار خطة الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري وأنماطه ومنتجاته السياحية المتنوعة والمتميزة وخاصة المتعلقة برياضة الغوص في الأسواق السياحية المختلفة، ولاسيما في ظل قيام كل من السويد والدنمارك برفع قيود السفر والإجراءات الاحترازية التي كانت تطبق منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

وخلال فاعليات المعرض ألقى الدكتور محمد الشربيني - مدير المكتب المركزي لأسواق شمال أوروبا بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي محاضرة تناول خلالها نظرة عامة عن منظومة السياحة المصرية،  وجهود الدولة في التعامل مع أزمة جائحة فيروس كورونا واستئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر منذ يوليو 2020 بشكل يضمن صحة وسلامة السائحين والمواطنين والعاملين بالقطاع السياحي، وجهود وزارة السياحة والآثار نحو التنمية المستدامة والعمل على تحويل القطاع السياحي بمصر لقطاع صديق للبيئة، هذا بالإضافة إلى استعراض مقومات سياحة الغوص بمصر وما تمتلكه مصر من مراكز للغوص والأنشطة البحرية ومراكب سفاري للقيام برحلات الغوص والمراكب اليومية.

كما تضمنت فعاليات المعرض محاضرة عن التطورات التي تشهدها مصر وفرص الاستثمار السياحي بها، وقد شاركت شركة مصر للطيران بالمحاضرة حيث استعرضت خطط الطيران المستقبلية من المنطقة.  

وخلال فعاليات المعرض قدم الجناح المصري الفرصة لزائريه لتذوق الأطعمة والمشروبات التي يتميز بها المطبخ المصري.

وعلى هامش المعرض قامت الهيئة بعقد ورشة عمل بالعاصمة السويدية استكهولم حضرها ٥٠ شخص ممثلين عن منظمي الرحلات ووكلاء السياحة والسفر ووسائل الإعلام بالسوق السويدي، حيث تعرفوا خلالها على ما شهدته مصر خلال الفترة الماضية من تطوير وكيف تتحرك منظومة السياحة المصرية بخطي ثابتة نحو السياحة المستدامة والاقتصاد الاخضر والذي يُكلل باستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ " Cop 27" نهاية العام الجاري.

كما عقدت ورشة عمل بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن حضرها ٤٥ شخص ممثلين عن منظمي الرحلات ووكلاء السياحة والسفر ووسائل الإعلام بالسوق الدنماركي.

جدير بالذكر أن أسواق شمال أوروبا "النرويج، الدنمارك، السويد" تصنف على أنها ثاني أكبر أسواق أوروبا رغم قلة عدد السكان مقارنة بغيرها من الأسواق، وتصنف الأعلى إنفاقاً على الإطلاق بمعدلات تقارب ضعف معدلات الانفاق للسائح العادي.

وتحظي رياضة الغوص بشعبية كبيرة بين السويديين الذين يعشقون البحر الاحمر.

مصر مصر للطيران فيروس كورونا السياحة المصرية السياحة والآثار القطاع السياحي التنمية المستدامة الاقتصاد الأخضر

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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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