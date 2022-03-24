تعزيز الانتماء.. متطوعو ومستفيدو وحدات «التضامن» بالجامعات: خدمات تعليمية ودعم مادى للطلاب

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى مبادرات داخل الجامعات؛ لمساعدة الطلاب غير القادرين وذوى الإعاقة، وتعزيز روح الانتماء والمواطنة، وحث الطلاب على حب التطوع والمشاركة فى العمل العام، استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتحقيقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠» ببناء الإنسان والاستثمار فى البشر، ومساعدة الشباب وتوفير «حياة كريمة» لهم.

وتنوعت الخدمات التى تقدمها وحدات «التضامن» داخل الجامعات بين تقديم الدعم النفسى والتعليمى، فضلًا عن تقديم المساعدة المادية والنشاط التكافلى لغير القادرين.

فى السطور التالية، يتحدث عدد من منسقى وحدات التضامن الاجتماعى والمتطوعين والمستفيدين منها لـ«الدستور»، حول جهود وأنشطة الوحدات خلال الفصل الدراسى الأول وخططهم خلال الفصل الحالى، ومدى الاستفادة من تلك الجهود داخل الجامعات.

الفيوم:سلسبيل سراج الدين: اكتسبت ثقة بنفسى وتطوعت لمساعدة الفتيات

قالت سلسبيل سراج الدين، طالبة بالفرقة الثانية بكلية الآداب، متطوعة بوحدة «التضامن» فى جامعة الفيوم، إنها انضمت للوحدة بناءً على ترشيح أستاذة علم النفس بالكلية، حيث أخبرتها بجهود الوحدة فى مساعدة الطلاب وحل مشكلاتهم النفسية.

وأضافت أنها كانت تعانى عدم الثقة بالنفس، لكن بعد انضمامها لوحدة «التضامن» تغير الوضع تمامًا بالنسبة لها، إذ اكتسبت ثقة كبيرة بنفسها، وتمكنت من التعبير عن رأيها أمام الجميع دون خوف أو تردد.

وأكملت أنها بعد تمكنها من حل مشكلتها، رغبت فى مساعدة الفتيات الأخريات اللاتى يعانين ضعف الثقة بالنفس، ورافقت فريق الوحدة عند عقده لقاءات التوعية للطالبات داخل الحرم الجامعى، وأمدتهن بمعلومات حول كيفية اكتساب الثقة بأنفسهن، مؤكدة استفادة الكثير من الطالبات منها، واللاتى أعربن عن رغبتهن فى الالتحاق بالوحدة.

المنيا هالة إبراهيم: علّمت زملائى كيفية تطوير ذواتهم وتنظيم أوقاتهم

أشارت هالة إبراهيم، طالبة بكلية الخدمة الاجتماعية متطوعة بوحدة «التضامن» بجامعة المنيا، إلى أنها تطوعت بناءً على نصيحة صديقتها التى أخبرتها عن أنشطتها ومدى استفادتها منها.

وذكرت «هالة» أنها حضرت أول ندوة فى الوحدة عن الثقة بالنفس، وحاضرت بها وزيرة التضامن الاجتماعى، واستفادت منها للغاية، وقررت التطوع ضمن فريق الوحدة بالجامعة.

وأضافت: «أسهمت مع الفريق فى العديد من ورش العمل حول موضوعات مهمة، كان أبرزها كيفية اكتساب الثقة بالنفس، وتمكنت من حل مشكلات الكثير من الطلاب، الذين زادت ثقتهم بأنفسهم، من خلال لقاءات التوعية والنصائح التى وجهتها لهم»، مكملة أنها سلمت الطلاب هدايا رمزية تشجيعًا لهم، وعملت على تعريف زملائها بكيفية تطوير ذواتهم وتنظيم أوقاتهم، وتكوين شخصية قوية لها دور بنَّاء فى المجتمع.

وتابعت أنها أصبحت متطوعة فعالة فى الوحدة، وأصبح منسقوها يعتمدون عليها بشكل كبير فى تنظيم الفعاليات والندوات.

كفرالشيخ:محمد أحمد: ندوات ضد التدخين والإدمان والتنمر

كشف محمد أحمد، منسق وحدة التضامن الاجتماعى فى جامعة كفرالشيخ، عن أن العمل فى الوحدة يتم من خلال ٣ محاور، هى: تنمية وبناء شخصية الطالب، الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى، دعم الخبرات والمعارف ومشاركة الطلاب فى أعمال التطوع.

وأوضح أنه فى إطار هذه المحاور، تعمل وحدة التضامن الاجتماعى فى جامعة كفرالشيخ على سداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، بعد تقديمهم «بحوثًا اجتماعية»، مع أولوية السداد لطلاب الفرقة الرابعة وذوى الهمم.

وأشار إلى تقديم الوحدة العديد من الخدمات لذوى الهمم، بداية من إعداد حصر بأعدادهم داخل الجامعة لصرف أجهزة تعويضية لهم، إلى جانب عقد ندوة لتوعيتهم بسبل الاستفادة من بطاقة الخدمات المتكاملة، وورشات عمل لتأهيلهم نفسيًا واجتماعيًا.

وأضاف: «نسعى أيضًا لنبذ السلوكيات الاجتماعية الخاطئة التى انتشرت بين الطلاب، لذا عقدنا العديد من ندوات التوعية حول خطورة التدخين والإدمان، فضلًا عن سلسلة من ورش العمل حول التأثير السلبى للتنمر على نفسية الفرد وكيفيه مواجهته، وجميعها لاقى تفاعلًا كبيرًا من الطلاب، فى إطار بناء شخصية الطالب بالشكل الأمثل».

وأشاد منسق وحدة التضامن الاجتماعى فى جامعة كفرالشيخ بتعاون أساتذة الكليات فى توصيل رسالة الوحدة للطلاب، والتنسيق معهم فى عقد ندوات التوعية ومحاربة السلوكيات الخاطئة، علاوة على ترشيح الطلاب للتطوع فى الوحدة، الذين وصل عددهم إلى ١٠٠ متطوع.

الوادى الجديد:نورا عارف: مكافآت وأجهزة لاب توب للمتفوقين من ذوى الهمم

أكدت نورا عارف، منسقة وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة الوادى الجديد، أن الوحدة أولت اهتمامًا كبيرًا للطلاب ذوى الهمم، سواءً من خلال تحفيزهم دراسيًا، أو مساعدتهم وتيسير شئون الدراسة. وأضافت أنه جرى إعداد قاعدة بيانات لجميع الطلاب من ذوى الهمم فى مختلف الكليات، وتضمنت القاعدة حالاتهم الاجتماعية وظروف معيشتهم، ومستوى تحصيلهم الدراسى، وغيرها من البيانات الأخرى التى ساعدت فى تقديم الخدمات المناسبة لهم.

وتابعت «عارف»: جرى توزيع ٢٣ لاب توب على الطلاب المكفوفين فى مختلف كليات الجامعة، ومنح ١٠ طلاب متفوقين مكافآت مالية، بلغت قيمتها ٣٠٠ جنيه لكل طالب؛ تقديرًا لتفوقهم ودعمهم على استكمال مسيرة النجاح، وصرف الأجهزة التعويضية لبعضهم، وتخصيص مرافقين من شباب الخدمة العامة لمساعدتهم إذا كانت حالاتهم البدنية تتطلب ذلك. واستطردت منسقة وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة الوادى الجديد: «عقدنا ندوة تعريفية عن مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة وطرق الاستفادة منها، وتخصيص جهاز ميكنة الوحدات للاستعلام عن معاشى تكافل وكرامة، إضافة إلى سداد مصروفات الطلاب المتعثرين».

دمنهورأحمد منيسى: سداد مصروفات المتعثرين وورش لمواجهة ضغط الامتحانات

أوضح أحمد منيسى، منسق وحدة التضامن الاجتماعى فى جامعة دمنهور، أن الوحدة نظمت سلسلة ندوات فى معظم كليات الجامعة على مدار أسبوع، للتعريف بأهدافها وكيفية انضمام الطلاب إليها، سواء من خلال التقديم الإلكترونى أو الحضور إلى مقرها فى الجامعة.

وأوضح «منيسى» أن هناك شروطًا لقبول المتطوعين، منها أن يتمتع الطالب بسمعة طيبة فى كليته، ويكون متفوقًا فى الدراسة، ومحبًا للعمل التطوعى والخيرى، وبعد ذلك يجرى مقابلة مع مسئول التطوع فى الوحدة.

وكشف عن تنظيم وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة دمنهور عدة ندوات توعية بالتمكين الاقتصادى للطلاب، وعوامل نجاح المشروعات الصغيرة، وأشار كذلك إلى تنظيم العديد من الورش حول أهمية العمل التطوعى وتأثيره على الفرد والمجتمع، وكيف يمكن تفادى الضغط الذى يعانى منه الطالب أثناء فترة الامتحانات.

ونوه إلى عمل الوحدة على سداد المصروفات الدراسية عن العديد من الطلاب المتعثرين غير القادرين.