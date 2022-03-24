الخميس 24 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء فلسطين: الدعم المالى الأوروبى مهم فى ظل الاقتطاعات الإسرائيلية

اشتية
اشتية

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، الخميس، أهمية الدعم المالي الأوروبي في ظل تأثر فلسطين بالمتغيرات الدولية وانعكاسها على الأسعار، إضافة إلى الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموال المقاصة.

جاء ذلك خلال استقباله مفوض الجوار والتوسع في الاتحاد الأوروبي، أوليفر فارهيلي، بحضور وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفن كون فون بورجسدورف.

وعبّر رئيس الوزراء الفلسطيني عن شكره للاتحاد الأوروبي على دعمه المتواصل سياسيًا وماليًا: "أوروبا كانت وما زالت شريكًا وصديقًا للشعب الفلسطيني، وداعمًا أساسيًا منذ عشرات السنين".

وقال أشتية إن تأخر الدعم الأوروبي للموازنة للأشهر الماضية انعكس سلبًا على إمكانية الوفاء بالالتزامات تجاه الفئات التي تحصل على الدعم الاجتماعي، وكذلك على رواتب الموظفين وعلى عمل المؤسسات.

وأضاف أشتية: "نرفض وضع شروط على المساعدات الأوروبية، ونريد الحفاظ على شراكة حقيقية مبنية على الاحترام والتعاون وليس الشروط".

من جانب آخر، بحث الجانبان سبل تيسير تنفيذ المشاريع الرئيسية للاتحاد الأوروبي في قطاع غزة مثل محطة غزة المركزية لتحلية المياه والغاز للقطاع.

كما بحثا اجتماع المانحين المقبل في بروكسل، وأهمية أن يرتكز المؤتمر على حشد الدعم المالي لفلسطين، في ظل الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة وتجعلها غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها.

وأطلع رئيس الوزراء المفوض الأوروبي على آخر المستجدات السياسية وإجراءات إسرائيل التي تقضي على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية، من خلال التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي وغيرها، مؤكدًا ضرورة العمل من أجل خلق مسار سياسي جاد لإنقاذ حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه الاقتطاعات الإسرائيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

على أجهزة التنفس.. ابنة أحمد حلاوة تكشف آخر التطورات الصحية لوالدها

«هزّت» علم مصر.. العقوبة المتوقعة على «نجلا» بعد فيديو «يلا يا مصريين»

«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

قبل قدومه بأيام.. تعرف على إجازات شهر رمضان 2022

محافظ أسيوط يشهد الاحتفال باليوم العالمى للمياه تحت شعار «كل نقطة بتفرق»

أول تعليق من الفنان سيد رجب على أزمته مع طليقته كريستينا نلسون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت شنن

المؤامرة تحت مجهر الإدراك

حسين دعسة

رسائل خفية قبل رحلة بايدن الأوروبية

د هند جاد

بطلة حياتى

عبد الرحيم طايع

الشماتة فى الموت ليست من شيم الكرام

محمد العسيري

نظرية «رطل اللحمة» فى مواجهة الأغلبية «القادرة»

د. بهي الدين مرسي

اسأل مجرب

خالد عكاشة

هوامش فارقة فى الحرب الروسية

ماجد حبته

مسروقات مصرية.. فى قضية ألمانية فرنسية

صور

فوانيس رمضان

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

مُستوطنون إسرائيليون يتلفون سيارات بالشيخ جراح وآخرون يحرقون أجزاءً من مسجد فى نابلس

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية

جرى بعدها بـ30 دقيقة.. كواليس اجتماع إسرائيلى فلسطينى عقب عملية بئر السبع