أبلغت عنه.. جنايات دمنهور تعاقب متهم قتل شقيقته بالإعدام

قضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود، اليوم الخميس، بإعدام عامل شنقًا على خلفية اتهامه بقتل شقيقته بعد قيامها بإبلاغ الشرطة عنه وحبسه، فقرر الانتقام منها وقام بطعنها عدة طعنات أودت بحياتها.

صدر الحكم برئاسة المستشار عطية مطر رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شريف إمام الحيلة ، وعادل الشاذلي وبحضور ممثل النيابة العام المستشار عمرو بيومي وسكرتارية خميس قمر.

ترجع أحداث الواقعة بتلقى مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوالمطامير بالعثور على جثة " ص ج ح " عاملة ومقيم بإحدى قرى المركز مقتولا بعدة طعنات بجميع أنحاء الجسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلى مكان الواقعة.

وأمر اللواء محمد شعراوى مدير مباحث البحيرة بتشكيل فريق من ضباط المباحث بالتعاون مع ضباط الأمن العام وذلك لسرعة كشف غموض الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها، و وعقب تقنين الإجراءات والفحص توصلت تحريات فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة هو شقيق المجني عليها "م ج ح" عاطل ومقيم بذات العنوان وذلك بسبب قيام المجني عليها بالإبلاغ عنه وبحيازته فرد خرطوش وتم القبض عليه الأمر الذي جعل المتهم يقوم بالانتقام من شقيقته .

وبتقنين الإجراءات تمكن فريق البحث الجنائى من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الحادث وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه تحريات فريق البحث الجنائى اعترف بارتكابه الواقعة بسبب قيام المجنى عليه بالإبلاغ عنه وعقب خروجه من السجن، واعترف المتهم بقيامه بالإعداد لقتل شقيقته عدة مرات خلال ثلاث سنوات عقب خروجه من السجن لكن عند التنفيذ لم يقدر على قتلها عندما يتذكر أنها شقيقتها وفى يوم الحادث قام بأخذ بعض المواد المخدرة ، حتى يتمكن من قتلها وعقب قيام المجنى عليها بدخول غرفتها قام بالدخول خلفها وطعنها.