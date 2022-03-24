إيطاليا: وصول 97 مهاجرا إلى جزيرة لامبيدوزا

أكدت مصادر أمنية إيطالية، وصول 97 مهاجراً، من بينهم 37 امرأة و9 قاصرين، إلى كبرى جزر الأرخبيل الصقلي من خلال ثلاث عمليات رسوّ مختلفة بعد اعتراضهم قبالة جزيرة لامبيوني وسواحل لامبيدوزا.

وقالت المصادر -في تصريح صحفي أوردته وكالة الأنباء الإيطالية، اليوم الخميس- إنه تم تعقب 25 مهاجرا آخرين في الليل قرب ساحل كالا كروتشي من قبل دورية لقوات الدرك (كارابينييري)، ومن بينهن 17 امرأة، اثنتان منهن حوامل.

وأشارت إلى أن القارب تُرك عائمًا في عرض البحر، بينما نُقل جميع المهاجرين، وبعد إجراء فرز طبي أولي لهم، نقلوا إلى النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا، التي تستضيف حاليًا 124 شخصاً.