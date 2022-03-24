الخميس 24 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رصف 1200 متر طرق بمدينة طهطا بتكلفة 1.8 مليون جنيه بسوهاج

رصف شوارع محافظة
رصف شوارع محافظة سوهاج

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمتابعة أعمال رصف شارع المستشار بمدينة طهطا بطول 1200 متر، وبتكلفة إجمالية بلغت مليون و800 ألف جنيه .

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن متابعة أعمال رصف ورفع كفاءة الشوارع وتمهيد الطرق

وأوضحت فريدة سلام رئيس مركز ومدينة طهطا أعمال الرصف شملت شارع المستشار بداية من مزلقان طهطا أمام مسجد "الحاج عبد العال"، وحتى الطريق الدائري الجنوبي، بطول 1200 متر منها 300 متر مزدوج بعرض 12 متر، بتمويل من الخطة المالية للمركز، مشيرة إلى رصف العديد من الطرق والشوارع سواء بمدينة طهطا أو المجالس القروية.

فيما تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، فعاليات ورش العمل التحضيرية لتدريب أصحاب ورش النجارة بمركز ومدينة طهطا، والمقامة خلال الفترة من 22 وحتى 24 مارس الجاري، وذلك في إطار تنفيذ خطط تطوير التكتلات الاقتصادية بمحافظة سوهاج، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بالتعاون مع مركز تدريب الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، وغرفة صناعة الأثاث، بحضور أحمد إبراهيم مدير المشروعات بمركز تدريب الصناعة، واستشاري التدريب بالمركز، وأعضاء غرفة الأثاث، وأعضاء ومنسق وحدة تكتل الأثاث بالمحافظة.

وثمن محافظ سوهاج جهود وزارة التنمية المحلية ووزارة التجارة والصناعة، والقائمين على برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية واهتمام الدولة بتعزيز التنمية المحلية المتكاملة والمستدامة والارتقاء بالاقتصاد المحلي من خلال دعم الميزة التنافسية وإتاحة فرص عمل مستدامة بصعيد مصر، وخاصة محافظة سوهاج، وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال من أجل دعم نمو القطاع الخاص وتوفير فرص عمل مستدامة.

وقد تم عقد ورش العمل بقاعة المؤتمرات بمجلس مدينة طهطا، للتعرف على كافة احتياجات أصحاب الورش؛ تمهيدًا لتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة، حيث تم دعوة جميع المهتمين بصناعة الأخشاب والأثاث للحضور، وطالب أصحاب ورش النجارة بالتركيز على الجانب المالي في التدريب، وكيف وضع التسعير المناسب لمنتجات الأثاث بما يضمن القدرة التنافسية على المستوى المحلي والعالمي.

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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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