ضبط 50 طن أرز شعير وأسمدة في كفر الشيخ

تمكنت حملات مديرية التموين ومباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط طن أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية لدى أحد التجار، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص.

كما تمكنت الحملات من ضبط 50 طن أرز شعير معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري بحوزة مالك مضرب أرز.

كما أسفرت الحملات من ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بحجم تعاملات ومبالغ مالية مضبوطة كبيرة.