الخميس 24 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قوافل تعليمية تجوب قرى «حياة كريمة» في دمياط

دمياط
دمياط

انطلقت اليوم قافلة التوجيه العام لمادة الرياضيات بقيادة عفاف جاد الحق، الموجه العام، لزيارة مدارس إدارة كفر سعد التعليمية، والتي يتم فيها مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، وذلك لتعريف طلاب المدارس بأهمية المبادرة وجهود الدولة المصرية في توفير حياة كريمة.

وشملت الجولة زيارة لمدرسة كفر سعد البلد الابتدائية الجديدة، ومدرسة وحدة كفر سعد البلد الابتدائية ومدرسة كفر سعد الإعدادية بنات ومدرسة كفر سعد البلد الثانوية.

وأقامت القافلة برامج إذاعية عن مبادرة حياة كريمة في هذه المدارس تحت إشراف معلمي الرياضيات بالمدارس، وإشراف موجهى الرياضيات، تناول فيها التعريف بالمبادرة وأهدافها وأثرها على تنمية القرى بالريف المصرى والأثر الملموس فى الواقع، حيث حولت حياة كريمة الحلم إلى حقيقة وتناول البرنامج أيضا أنشودة عن حياة كريمة وأغاني وطنية تبث روح الانتماء للوطن لدى الطلاب.

كما قام موجهي مادة الرياضيات بدخول الفصول لسد عجز المعلمين بهذه المدارس والوقوف على المستوى العلمي للطلاب، وعمل تنمية مهنية لمعلمي الرياضيات بكل مدرسة تم زيارتها.

ونسقت القافلة لقاءات بين الطلاب ومسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، حيث قام الدكتور نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بالشرح للطلاب عن مبادرة حياة كريمة والرد على أسئلتهم عن المبادرة، وقام بذكر المشروعات التى تم بالفعل الانتهاء منها والمشروعات الجارى تنفيذها.

وقامت القافلة بمشاركة طلاب المدارس بزيارة مواقع العمل للمشروعات فى قرية كفر سعد البلد، ولقاء المهندس المسؤول على تنفيذ شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب بالمبادرة، حيث قام بالشرح الوافي لما يتم تنفيذه من مشروعات بالقرية.

وقد تلاحظ استيعاب الطلبة لكل ماقام المسؤلون بشرحه لهم عن مبادرة حياة كريمة، وأعرب الطلبة عن سعادتهم بما يتم من أعمال فى قريتهم التى غيرت وجه الحياة فيها.

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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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