الخميس 24 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رمضان كريم

مواعيد وقنوات عرض مسلسلات رمضان 2022

مسلسل الاختيار 3
مسلسل الاختيار 3

مواعيد وقنوات عرض مسلسلات رمضان ٢٠٢٢ من الكلمات البحثية التي تلقى حاليا رواجا عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك قبيل انطلاق الشهر الكريم.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد بدء شهر رمضان المبارك والمسلسلات خارج السباق الرمضاني 2022.

مواعيد وقنوات عرض مسلسلات رمضان ٢٠٢٢

يتابع عشاق الدراما الرمضانية من مصر والوطن العربي خريطة كافة القنوات الفضائية لعرض مسلسلات رمضان وتحديد الأعمال الدرامية التي يمكن متابعتها خلال الشهر الكريم حيث يتم عرض الأعمال الدرامية وفقا للخريطة التالية :-

قناة MBC 

  • مسلسل رانيا وسكينة
  • مسلسل توبة.

قناة ON

  • مسلسل أحلام سعيدة.
  • مسلسل الكبير أوي.

قناة DMC

  • مسلسل المشوار.
  • مسلسل مكتوب.
  • مسلسل ملف سري.
  • مسلسل العائدون.

قناة CBC

  • مسلسل راجعين.
  • مسلسل توسن بالعربي.
  • مسلسل فاتن أمل حرب.
  • مسلسل يوتيرن.

قناة الحياة 

  • جزيرة غمام.
  • في بيتنا روبوت 2.

قناة ON E

مسلسل الاختيار 3.

قناة أبو ظبي الإمارات 

مسلسل بابلو 

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موعد بداية شهر رمضان 2022

يبدأ شهر رمضان 1443-2022 يوم 2 إبريل المقبل وفقا لكافة الحسابات الفلكية والتي سيتم تحديدها رسميا عقب رؤية الهلال يوم 31 مارس الجاري من قبل دار الإفتاء المصرية حيث تبدأ الحلقات الأولى من المسلسلات السابقة مساء يوم 1 إبريل المقبل أى أولى ليالي شهر رمضان المبارك. 

ينتظر الملايين من المسلمين في كافة انحاء الجمهورية لإكثار من الطاعة والصلاة والتسبيح والقيام والصيام والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من خلال صالح الأعمال.

المسلسلات التي خرجت من السباق الرمضاني 

يرغب الملايين في معرفة مواعيد وقنوات عرض مسلسلات رمضان ٢٠٢٢ حيث خرج بالفعل من السباق الرمضاني مسلسل النجم مصطفى قمر "حكم نهائي" فيما أعلنت أيضا الفنانة منى زكي عن وقف تصوير مسلسل “لام شمسية” مما يخرجه من المارثون الرمضاني ومسلسل "في عالم موازي" للفنانة دنيا سمير غانم عقب تفضيل المنتج هشام جمال خوض الموسم الرمضاني بمسلسل في ربتنا روبوت الجزء الثاني الذي لاقى ردود أفعال كبيرة عقب عرض الجزء الأول منه.

فيما لم يشارك عدد من الفنانين في الموسم الرمضاني على رأسهم الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنانة غادة عبد الرزاق والفنان أحمد العوضي والفنان عمرو يوسف.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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