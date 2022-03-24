رئيس وزراء اليابان: نأمل في إظهار «الاصطفاف القوي» لقادة السبع الكبار

أعرب رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، عن أمله في "إظهار الاصطفاف القوي لقادة مجموعة السبع الكبار"، لدى اجتماعهم المرتقب عقده في بلجيكا في وقت لاحق من اليوم الخميس، لبحث سبل ممارسة المزيد من الضغط على روسيا لوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وغادر كيشيدا العاصمة اليابانية "طوكيو" في الساعات الأولى من صباح اليوم مُتوجهاً إلى بروكسل؛ حيث سيلتقي قادة بريطانيا وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي شخصيا للمرة الأولى بعد أن بدأت روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا وفقا لما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية.

وستعقد محادثات مجموعة السبع في الوقت الذي يجتمع فيه زعماء الولايات المتحدة وأوروبا في بروكسل لحضور اجتماعات منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" والمجلس الأوروبي، ويصادف اليوم الخميس مرور شهر على بدء العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، ومن المتوقع أن تكون محادثات اليوم مناسبة أخرى للإعلان عن عقوبات جديدة ضد روسيا، بالإضافة إلى مجموعة من الخطوات العقابية التي اتخذها أعضاء مجموعة السبع ودول أخرى بالفعل في محاولة لعزل روسيا عن الاقتصاد العالمي.

وفي غضون ذلك، من المتوقع أن يوافق قادة الناتو على تقديم دعم أمني إضافي إلى كييف، بما في ذلك معدات للمساعدة في الحماية من التهديدات الكيميائية والبيولوجية والنووية، وتعزيز قوات الناتو في الجزء الشرقي من الحلف في مواجهة التهديد الروسي الذي يلوح في الأفق، ومن المرجح أيضًا أن يدعوا الصين إلى الامتناع عن دعم المجهود الحربي الروسي وسط مخاوف من أن بكين تدرس، مساعدة موسكو بشكل مباشر بمعدات عسكرية لاستخدامها في أوكرانيا.