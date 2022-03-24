الخميس 24 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء اليابان: نأمل في إظهار «الاصطفاف القوي» لقادة السبع الكبار

رئيس وزراء اليابان
رئيس وزراء اليابان

أعرب رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، عن أمله في "إظهار الاصطفاف القوي لقادة مجموعة السبع الكبار"، لدى اجتماعهم المرتقب عقده في بلجيكا في وقت لاحق من اليوم الخميس، لبحث سبل ممارسة المزيد من الضغط على روسيا لوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
وغادر كيشيدا العاصمة اليابانية "طوكيو" في الساعات الأولى من صباح اليوم مُتوجهاً إلى بروكسل؛ حيث سيلتقي قادة بريطانيا وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي شخصيا للمرة الأولى بعد أن بدأت روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا وفقا لما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية.
وستعقد محادثات مجموعة السبع في الوقت الذي يجتمع فيه زعماء الولايات المتحدة وأوروبا في بروكسل لحضور اجتماعات منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" والمجلس الأوروبي، ويصادف اليوم الخميس مرور شهر على بدء العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، ومن المتوقع أن تكون محادثات اليوم مناسبة أخرى للإعلان عن عقوبات جديدة ضد روسيا، بالإضافة إلى مجموعة من الخطوات العقابية التي اتخذها أعضاء مجموعة السبع ودول أخرى بالفعل في محاولة لعزل روسيا عن الاقتصاد العالمي.
وفي غضون ذلك، من المتوقع أن يوافق قادة الناتو على تقديم دعم أمني إضافي إلى كييف، بما في ذلك معدات للمساعدة في الحماية من التهديدات الكيميائية والبيولوجية والنووية، وتعزيز قوات الناتو في الجزء الشرقي من الحلف في مواجهة التهديد الروسي الذي يلوح في الأفق، ومن المرجح أيضًا أن يدعوا الصين إلى الامتناع عن دعم المجهود الحربي الروسي وسط مخاوف من أن بكين تدرس، مساعدة موسكو بشكل مباشر بمعدات عسكرية لاستخدامها في أوكرانيا.

طوكيو مجموعة السبع قادة السبع الكبار اليابان

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

خريطة الأمطار.. تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 24-3-2022

أول تعليق من الفنان سيد رجب على أزمته مع طليقته كريستينا نلسون

سعر الدولار فى مصر اليوم الخميس 24-3-2022 للشراء والبيع

وزير النقل: تعاون مع «هيرنكنشت» لتوريد ماكينات تنفيذ الخط الرابع لمترو أنفاق

بتخفيضات تصل إلى 40%.. «الزراعة» تطرح لحوم ودواجن وياميش رمضان

أفكار عصرية لملابس بلون «فيري بيري» صيحة ربيع 2022 (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رسائل خفية قبل رحلة بايدن الأوروبية

د هند جاد

بطلة حياتى

عبد الرحيم طايع

الشماتة فى الموت ليست من شيم الكرام

محمد العسيري

نظرية «رطل اللحمة» فى مواجهة الأغلبية «القادرة»

د. بهي الدين مرسي

اسأل مجرب

خالد عكاشة

هوامش فارقة فى الحرب الروسية

ماجد حبته

مسروقات مصرية.. فى قضية ألمانية فرنسية

القس ثروت ثابت

دعوة للتأمل والتعلم "١ - ٢"

صور

فوانيس رمضان

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

جرى بعدها بـ30 دقيقة.. كواليس اجتماع إسرائيلى فلسطينى عقب عملية بئر السبع

على خلفية عملية بئر السبع.. مظاهرة تطالب باستقالة الحكومة الإسرائيلية

الرئيس الروسى يهاتف رئيس الوزراء الإسرائيلى