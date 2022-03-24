ضبط متهم بالنصب عبر السوشيال ميديا وكشف ملابسات فيديو ضرب سيدة

حوادث آخر الليل..

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث المهمة التي شهدها الشارع المصري حققت فيها الأجهزة الأمنية، أبرزها التحقيق ضبط متهم بالنصب على المواطنين عبر السوشيال ميديا فى الشرقية والأمن يكشف ملابسات الفيديو المتداول على «فيس بوك» لضرب سيدة داخل سيارة

ضبط متهم بالنصب على المواطنين عبر السوشيال ميديا فى الشرقية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالشرقية لاتهامه بالنصب على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على توفير فرص عمل لهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"–مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية) بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم بالخارج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما مكنه من استدراج ضحاياه والحصول منهم على مبالغ مالية نظير إنهاء إجراءات السفر وقد بلغ عدد الوقائع المُرتكبة بذات الأسلوب الإجرامي (10) وقائع مُحرر عنها محاضر بنطاق مديريات أمن (أسيوط –الغربية –المنيا –أسوان –الدقهلية – الشرقية).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه فنيًا تبين وجود آثار ودلائل على ارتكاب تلك الوقائع المشار إليها، وبمواجهته أقر بارتكابه للوقائع المشار إليها بقصد النصب على ضحاياه والتحصل منهم على مبالغ مالية.

الأمن يكشف ملابسات الفيديو المتداول على «فيس بوك» لضرب سيدة داخل سيارة

نجح رجال الأمن في كشف حقيقة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمناً اعتداء أحد الأشخاص بالضرب على سيدة داخل سيارة أجرة ببني سويف، مصحوبًا بتعليق صوتي يفيد اختطافها، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية.

بالفحص وإجراء التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد قائد السيارة وتبين أنه (سائق –مقيم بدائرة قسم شرطة بني سويف)، وباستدعائه وسؤاله قرر بأن من ظهر بمقطع الفيديو أحد الأشخاص وزوجته كانا يستقلان السيارة قيادته وحدثت بينهما مشادة كلامية اعتدى خلالها الزوج على زوجته بالضرب داخل السيارة.

بتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى تحديد الشخص وزوجته وتبين أنهما (عامل، وزوجته - مقيمان بدائرة قسم شرطة بني سويف).

باستدعائهما أيدا ما جاء بأقوال السائق، وأضافا بالصلح والتراضي فيما بينهما.

إصابة 5 في حادث تصادم بمصر الجديدة

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم مروع بين سيارة سوزوكي ڤان وأتوبيس خاص بطريق السويس بجوار كارتة هليوبوليس بمصر الجديدة اتجاه العاصمة الإدارية.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة بوجود حادث تصادم بطريق السويس بجوار كارتة هليوبوليس بمصر الجديدة اتجاه العاصمة الإدارية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إسعاف، وتبين اصطدام سيارة ملاكي وأتوبيس خاص ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

وجرى نقل المصابين لمستشفى الشروق العام لتلقى العلاج، ورفع رجال المرور آثار الحادث لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

«شك فى سلوكها».. إحالة أوراق المتهم بقتل زوجته في المرج للمفتي

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، إحالة أوراق عامل متهم بقتل زوجته إلى فضيلة مفتي الجمهورية، وحددت جلسة 23 مايو المقبل للنطق بالحكم.

وصدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم مصطفى كمال، وعضوية كل من سامح السنوسي، وعاشور، وأمانة سر مصطفى شوقي محمد.

وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 27767 لسنة 2021 جنايات المرج، عن أن المتهم قام بقتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن شك فى سلوكها، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى التطاول بالأيدي، أخرج على إثرها سلاحًا أبيض ووجه لها عدة طعنات نافذة، سقطت على الأرض غارقة في دمائها وفارقت الحياة في الحال.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة المرج بلاغًا من الأهالي يفيد بمصرع ربة منزل على يد زوجها، بسبب خلافات أسرية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتم التوصل إلى أن الزوج هو مرتكب الواقعة، بسبب شكه فى سلوك زوجته.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

إعدام عاطل وآخر لاتهامهما بقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق

عاقبت الدائرة 19 بمحكمة جنايات الجيزة، عاطلًا ومندوب شرطة، بالإعدام شنقًا، وهما ياسر عبدالمنعم عبدالدائم، 33 سنة، سائق، وأحمد مصطفى محمد، مندوب شرطة، 32 سنة، وذلك فى إعادة محاكمتهما لاتهامهما وآخرين سبق الحكم عليهم بقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز، وسرقة سيارة المحافظ في غضون شهر فبراير 2013.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسن السيد حسين، وعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف، وخالد أحمد عمار، وأمانة سر وائل السيد أحمد.

وكانت قد قضت محكمة النقض، في وقت سابق، بتأييد حكم الإعدام بحق 7 متهمين فى قضية مقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز وسرقة سيارته.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بمنطقة السيدة زينب، قضت في 2017، بإعدام 9 متهمين بينهم 7 حضوريًا بالإعدام شنقًا بعد إدانتهم في الواقعة التي تعود لشهر فبراير 2013.

والمحكوم عليهم بالإعدام، وفقًا لحكم الجنايات الملغي، هم: رجب فؤاد عوض، ورفعت طلعت علي زيدان، وحسين عوض حسين، وياسر عبدالمنعم عبدالدايم (هارب)، وأحمد سعيد أبوالنجا، وحسين سعيد محمد، ورجب فهمي رجب، وأحمد مصطفي محمد (هارب)، وهاني فؤاد عوض.

وذكرت التحقيقات في القضية رقم 7091 لسنة 2013، أن المتهمين من الأول للثامن، قتلوا عمدًا مع سبق الإصرار، المجني عليه رأفت السيد نبيل، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم لإزهاق روح من يعترض سبيل جريمتهم.

وأضافت أن المتهمين أعدوا لجريمتهم بنادق آلية ومسدسات وبنادق خرطوش، وعند رؤيتهم لسيارة الضحية، استوقفوه، فهبّ لمقاومتهم، فأطلق المتهمان الأول والثاني، وابلًا من الأعيرة النارية، أودت بحياته.