الخميس 24 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبي يأسف لقرار «طالبان» بمنع عودة الطالبات إلى المدرسة

طالبان
طالبان

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن أسفه الشديد حيال قرار حكومة طالبان في أفغانستان بعدم السماح للطالبات من الصف السادس فما فوق بالعودة إلى المدرسة.
وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، أن هذا القرار يعتبر انتكاسة كبيرة لحقوق النساء والفتيات والمشاركة العامة في أفغانستان، فالحصول على التعليم للجميع حق أساسي، منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وضروري لبناء أفغانستان مزدهرة ومعتمدة على نفسها، وهذا القرار مخالف لتصريحات طالبان السابقة التي أكدوا فيها للشعب الأفغاني التزامهم بحق التعليم لجميع المواطنين الأفغان.
وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يتوقع من سلطات الأمر الواقع في طالبان أن تفي بالتزاماتها تجاه الشعب الأفغاني، وأن تضمن على الفور عودة جميع الأفغان، فتيات ونساء، وأولادًا ورجالًا إلى المدرسة، وأن أفعال طالبان وليس وعودها هي التي تهم، سواء في نظر الشعب الأفغاني أو في نظر المجتمع الدولي.
 

الاتحاد الأوروبي طالبان

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على هامش الأزمة

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