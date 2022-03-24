روسيا تمدد الحظر المؤقت على الرحلات الجوية حتى 1 أبريل

أعلنت هيئة الطيران الفيدرالية الروسية، اليوم الخميس، تمديد الحظر المؤقت المفروض على الرحلات الجوية إلى مطارات جنوب ووسط البلاد، حتى الأول من شهر أبريل المقبل.

وقالت الهيئة، في بيان، نشرته وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية:" تقرر تمديد الحظر المؤقت للرحلات الجوية إلى المطارات الروسية في جنوب ووسط روسيا، حتى الأول من شهر أبريل المقبل"، مع الإشارة إلى أن الحظر المؤقت يقتصر على مطارات أنابا وبيلجورود وبريانسك وفورونيج وجيلندجيك وكراسنودار وكورسك وليبيتسك وروستوف على الدون وسيمفيروبول، إضافة إلى مطار إليستا.

ونصحت الهيئة شركات الطيران بتنظيم نقل الركاب إلى مطارات بديلة، وهي سوتشي وفولجوجراد ومينيراليني فودي وستافروبول وموسكو.

كما أوضحت أن بقية المطارات الروسية، بما فيها الدولية، تعمل كالمعتاد.

يُشار إلى أنه تم فرض قيود على الرحلات الجوية إلى عدد من المطارات في جنوب روسيا في نهاية فبراير الماضي؛ تزامناً مع انطلاق العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.