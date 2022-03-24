التحقيق في قتل سائق على يد زميله بالطالبية

تباشرت النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في واقعة اختفاء سائق سيارة سوزوكي من منطقة الطالبية، والعثور على جثته داخل سيارته بإحدى مناطق القاهرة.

وقررت النيابة التصريح بدفن جثة السائق بعد صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

فيما كشفت الأجهزة الأمنية في الجيزة، بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تفاصيل واقعة اختفاء سائق ومقتله في الطالبية.

البدابة بورود بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية في الجيزة، أفاد باختفاء سائق على سيارة سوزوكي بأحد المواقف بمنطقة الطالبية، وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، أن المشاهدات الأخيرة للسائق كانت مع سائق آخر، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

وتبين من التحريات التي أجريت بإشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن المتهم سيارته مسروقة، وقد عرض عليه المجني عليه إعادتها له.

كما كشفت التحريات، ظن المتهم أن المجني عليه وراء سرقة السيارة فاصطحبه المتهم برفقة والده إلى إحدى المناطق وتعديا عليه بالضرب حتى فارق الحياة.