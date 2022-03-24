الخميس 24 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اليوم.. آخر موعد لقبول طلبات العمل على مهنة التمريض بالكويت

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن اليوم الخميس آخر موعد  لقبول  طلبات الممرضات للعمل بإحدى المؤسسات الطبية  في دولة الكويت، براتب شهري يوازي 22 ألف جنيه مصري تقريبا، فضلا عن توفير بدل السكن ، وتذكرة السفر، مؤكداً أنه لن تقبل أية طلبات غير مستوفية للشروط المطلوبة.

وأوضح  الوزير أنه يشترط في المتقدمات من الممرضات "اناث فقط" ، وأن يكن من الحاصلات على بكالوريوس التمريض من جامعات عين شمس والقاهرة والإسكندرية، فضلا خبرة لاتقل عن 4 سنوات، وإجادة اللغة الإنجليزية ، والتأكيد بالحصول على جرعتين من إحدى اللقاحات المعترف بها للسفر للخارج .

وأشار سعفان إلي أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل بالخارج، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، اليوم الخميس كآخر موعد وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاه أو مقابلة أي مرشح غير مطابق للشروط المذكورة، علي ترفق بالطلبات نموذج من السيرة الذاتية ، وشهادة المؤهل ، وشهادة الخبرة ، وصور جواز السفر ساري .  

وأكد الوزير أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.

 ومن جانبه شارك مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، النادي المصري في دبي احتفالية عيد الأم، وتم تكريم الملحق العمالي حنان شاهين، رئيس المكتب بمنحها درع من النادي المصري لمشاركتها الاحتفالية، فضلًا عن درع آخر من أبناء الجالية المصرية على مساهمتها في خدمة أبناء الجالية.

وقالت الملحق العمالي حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إنه تم على هامش الاحتفالية اللقاء مع أبناء الجالية والسماع لطلباتهم ومقترحاتهم، وتم منحهم أرقام تليفونات المكتب للتواصل والمساعدة في أي مشكلة أو تذليل العقبات، وبما لا يخالف الإجراءات وقانون الدولة.

محمد سعفان وزير القوى العاملة ممرضات المؤسسات الطبية في دولة الكويت بكالوريوس التمريض وزارة القوى العاملة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

أول تعليق من الفنان سيد رجب على أزمته مع طليقته كريستينا نلسون

اليوم.. القوى العاملة تنتهي من قبول طلبات شغل 39 وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة

سعر الدولار فى مصر اليوم الخميس 24-3-2022 للشراء والبيع

اليوم.. آخر موعد لقبول طلبات العمل على مهنة التمريض بالكويت

القوى العاملة: استخراج 1001 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة بقنا

خريطة الأمطار.. تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 24-3-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رسائل خفية قبل رحلة بايدن الأوروبية

د هند جاد

بطلة حياتى

عبد الرحيم طايع

الشماتة فى الموت ليست من شيم الكرام

محمد العسيري

نظرية «رطل اللحمة» فى مواجهة الأغلبية «القادرة»

د. بهي الدين مرسي

اسأل مجرب

خالد عكاشة

هوامش فارقة فى الحرب الروسية

ماجد حبته

مسروقات مصرية.. فى قضية ألمانية فرنسية

القس ثروت ثابت

دعوة للتأمل والتعلم "١ - ٢"

صور

فوانيس رمضان

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

جرى بعدها بـ30 دقيقة.. كواليس اجتماع إسرائيلى فلسطينى عقب عملية بئر السبع

على خلفية عملية بئر السبع.. مظاهرة تطالب باستقالة الحكومة الإسرائيلية

الرئيس الروسى يهاتف رئيس الوزراء الإسرائيلى