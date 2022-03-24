اليوم.. آخر موعد لقبول طلبات العمل على مهنة التمريض بالكويت

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن اليوم الخميس آخر موعد لقبول طلبات الممرضات للعمل بإحدى المؤسسات الطبية في دولة الكويت، براتب شهري يوازي 22 ألف جنيه مصري تقريبا، فضلا عن توفير بدل السكن ، وتذكرة السفر، مؤكداً أنه لن تقبل أية طلبات غير مستوفية للشروط المطلوبة.

وأوضح الوزير أنه يشترط في المتقدمات من الممرضات "اناث فقط" ، وأن يكن من الحاصلات على بكالوريوس التمريض من جامعات عين شمس والقاهرة والإسكندرية، فضلا خبرة لاتقل عن 4 سنوات، وإجادة اللغة الإنجليزية ، والتأكيد بالحصول على جرعتين من إحدى اللقاحات المعترف بها للسفر للخارج .

وأشار سعفان إلي أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل بالخارج، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، اليوم الخميس كآخر موعد وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاه أو مقابلة أي مرشح غير مطابق للشروط المذكورة، علي ترفق بالطلبات نموذج من السيرة الذاتية ، وشهادة المؤهل ، وشهادة الخبرة ، وصور جواز السفر ساري .

وأكد الوزير أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.

ومن جانبه شارك مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، النادي المصري في دبي احتفالية عيد الأم، وتم تكريم الملحق العمالي حنان شاهين، رئيس المكتب بمنحها درع من النادي المصري لمشاركتها الاحتفالية، فضلًا عن درع آخر من أبناء الجالية المصرية على مساهمتها في خدمة أبناء الجالية.

وقالت الملحق العمالي حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إنه تم على هامش الاحتفالية اللقاء مع أبناء الجالية والسماع لطلباتهم ومقترحاتهم، وتم منحهم أرقام تليفونات المكتب للتواصل والمساعدة في أي مشكلة أو تذليل العقبات، وبما لا يخالف الإجراءات وقانون الدولة.