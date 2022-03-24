الخميس 24 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حريق بزراعات القصب فى أسوان

حريق بزراعات القصب
حريق بزراعات القصب فى أسوان

اندلع حريق هائل بزراعات قصب السكر بمركز الأبحاث في مدينة كوم أمبو التابعة لمحافظة أسوان، مساء الأربعاء، وعلى الفور توجهت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده في المناطق المجاورة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.


تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا من وحدة المباحث بمركز شرطة كوم أمبو يفيد بنشوب حريق هائل بزراعات قصب السكر بمركز الأبحاث التابع لدائره المركز، وعلى الفور توجهت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده بالمنطقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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ودفعت قوات الحماية المدنية بمدينة كوم أمبو التابعة لمحافظة أسوان بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ولم يسفر حتى الآن عن أي أصابات أو خسائر في الأرواح.

 

وتوجه ضباط وحدة مباحث مركز شرطة كوم أمبو إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجاري حصر الخسائر الواقعة أثر الحريق.

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وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها. 

أسوان الحماية المدنية حريق سيارات الإطفاء إطفاء حريق هائل نشوب حريق 3 سيارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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