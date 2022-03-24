الخميس 24 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد زيادة المعاشات لعام 2022 وكيفية احتساب نسبة الـ 13%

صرف المعاشات
صرف المعاشات

تولى الدولة أهمية قصوى لأصحاب المعاشات والذى يأتون فى مقدمة أولويات الدولة ليعيشوا حياة كريمة، وبعد الارتفاع الأخير الذى سعر شهده الدولار الأمريكى وتأثر الجنيه المصرى ضمن الأزمة الاقتصادية التى يعيشها العالم بأسره وما خلفته الحرب بين روسيا وأوكرانيا. 

ميعاد زيادة المعاشات لعام 2022

ومن المقرر أن يتم صرف الزيادات بالمعاشات بداية من شهر أبريل المقبل، وكان من المقرر أن يتم الصرف فى يوليو المقبل، إلا أنه لظروف الاقتصادية ودور الدولة لمواجهة ارتفاع التضخم وزيادة أسعار السلع الأساسية قد تقرر أن تتم الزيادة بداية من الشهر المقبل.

وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيها بدءًا من أول أبريل المقبل، بدلا من يوليو المقبل، وذلك بتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه.

كيفية احتساب نسبة الـ 13% الزيادة بالمعاشات 

يتم احتساب نسبة الـ 13% الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات لعام 2022، عن طريق نتيجة ضرب قيمة المعاش التى يتلقيه المواطن المصرى فى نسبة الـ 13% ليحصل على الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات لمعاشات عام 2022.

فعلى سبيل المثال فالمواطن الذي يحصل على 1000 جنيه معاش، تبلغ قيمة المعاش بعد الزيادة نحو 1130 جنيها، ومن يحصل على 2000 جنيه، ستصل قيمة المعاش بعد الزيادة نحو 2260 جنيها.

كما أنه من المقرر أن تكون  جملة المعاشات التى سيتم صرفها خلال العام المالى المقبل سوف تصل إلى 621 مليار جنيه بعد تطبيق الزيادة الجديدة.

وقد اتخذت الدولة خلال اليوميين عدد من القرارات الاقتصادية لمواجهة موجة الزيادات الجديدة ومحاولة منها للرفع الأعباء عن كاهل المواطن وخاصة مع الدخول إلى موسم شهر رمضان الكريم.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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