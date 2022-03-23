ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة بالإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب فى شقة سكنية دون إصابات بمنطقة الدخيلة وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من الحماية المدنية، بنشوب حريق فى شقة سكنية بشارع جمعية رجال الأعمال بجوار المحكمة وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية وسيارة إسعاف ولم يسفر الحريق عن حدوث إصابات.

وبالانتقال والفحص تبين احتراق محتويات الشقة بالكامل، وتم إخلاء العقار من السكان حرصًا على سلامتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.