الأربعاء 23 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

على فرج ونوران جوهر يُتوجان ببطولة الجمهورية للإسكواش بمدينتى

جريدة الدستور

تُوج علي فرج ونوران جوهر ، لاعبا نادي وادي دجلة ، ببطولة الجمهورية المفتوحة للإسكواش، والتي أُقيمت بنادي مدينتي الرياضي خلال الفترة من 20 إلى 23 مارس، وسط تغطية موسعة من الإعلام وحضور جماهيري لافت . في نهائي بطولة الرجال فاز اللاعب علي فرج بالمركز الأول، وحل كريم عبدالجواد بالمركز الثاني، وفي منافسات السيدات فازت نوران جوهر بالمركز الأول، وجاءت زميلتها هانيا الحمامي في المركز الثاني.

حضر الحفل الختامي للبطولة عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، ورشا حجازي، وأمينة الطرابلسي، الدكتور حسام رجب، ومحمد عصام أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور نادر شعبان، رئيس قطاع الأندية بمجموعة طلعت مصطفى القابضة، تامر صالح نائب رئيس القطاع، خالد عويس مدير عام نادي مدينتي، محمد فرغلي مدير بنادي مدينتي، حاتم حسن رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة تي أم سبورت، كما حضر لفيف من ممثلي وسائل الإعلام والصحف.

وأشاد عاصم خليفة ، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، الذي قام بتسليم الجوائز، بحسن تنظيم البطولة، والمستوى الفنى الذي ظهر به اللاعبون. وأضاف، أن مجمع ملاعب إسكواش مدينتي، يعد من أفضل ملاعب الإسكواش في العالم لما يتميز به من إمكانيات كبيرة وتجهيزات على أعلى مستوى.

واستضاف مجمع الإسكواش بنادي مدينتي مساء اليوم، الحفل الختامي لتكريم الفائزين ببطولة الجمهورية المفتوحة للإسكواش (رجال وسيدات)، والتي أُقيمت تحت رعاية الاتحاد المصري للاسكواش، بمشاركة 60 لاعبا ولاعبة من أبطال مصر والعالم بإجمالي 92 مباراة .

 

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على هامش الأزمة

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