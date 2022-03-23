الأربعاء 23 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصر تشارك في إطلاق مبادرة دولية للحماية من مخاطر تغير المناخ

إطلاق مبادرة دولية
إطلاق مبادرة دولية للحماية من مخاطر تغير المناخ

عقدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية بمقر المنظمة بجنيف.

وشارك في الاحتفالية سكرتير عام المنظمة، والسفير دكتور أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، بصفة مصر رئيسة الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. 

وكذلك، شارك المندوب الدائم للمملكة المتحدة بصفة بلاده رئيس الدورة 26 للمؤتمر، ومستشار سكرتير عام الأمم المتحدة لتغير المناخ.

FB_IMG_1648061581220

أنظمة الإنذار المبكر

وشهدت الاحتفالية إطلاق سكرتير عام الأمم المتحدة – في بيان مسجل - مبادرة مهمة في مجال التكيُف تتضمن العمل على ضمان تغطية كافة الأشخاص حول العالم بأنظمة الإنذار المبكر ضد المخاطر المرتبطة بتغير المُناخ في غضون خمس سنوات.

وكلف السكرتير العام المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بقيادة هذا الجهد وتقديم خطة عمل لتفعيل المبادرة المشار إليها خلال الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف المقرر عقده بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

ورحبت مصر بالمبادرة التي أعلن عنها سكرتير عام الأمم المتحدة باعتبارها مساهمة مهمة لجهود التكيُف وبناء القدرة على التحمل، لا سيما في القارة الإفريقية التي تفتقر إلى البنية التحتية والنظم والآليات اللازمة لدعم الإنذار المبكر والجاهزية، خاصة أن الدول الإفريقية هي الأقل إسهاما في ظاهرة تغير المناخ إلا أنها الأكثر عرضة لآثارها الضارة.

FB_IMG_1648061579292

مضاعفة تمويل مواجهة تغير المناخ 

في هذا السياق، أكد السفير عبد العاطي ضرورة العمل على الوصول إلى الهدف العالمي لتمويل المناخ ومضاعفة التمويل الموجه لجهود التكيف مع ظاهرة تغير المناخ.

وأبرز المندوب الدائم عضوية مصر في الفريق رفيع المستوى لتحالف المياه والمناخ الذي يدعو إلى تكامل الجهود في مجاليّ المياه والمناخ.

وأضاف أن الفريق يعتزم إطلاق "النظام العالمي للبيانات الهيدرولوجية" لجمع وتبادل البيانات المرتبطة بالمياه والمُناخ ودعم جهود التنبؤ ودفع التعاون الدولي بما في ذلك في مجال الإنذار المبكر للتعامل مع الفيضانات والجفاف والمخاطر الأخرى المرتبطة بالمياه، بما يعزز من الثقة والتعاون السلمي.

FB_IMG_1648061577208
المناخ الامم المتحدة مصر شرم الشيخ تغير المناخ منظمة التجارة العالمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

23 مايو الحكم على محمد الأمين لاتهامه بالاتجار فى البشر

أول تعليق من الفنان سيد رجب على أزمته مع طليقته كريستينا نلسون

أوباما لاعب الزمالك يتعرض لحادث سير

انخفاض أسعار الذهب فى منتصف التعاملات

ننفرد بنشر أوراق حبس علاء عبدالهادى «رئيس اتحاد الكتاب» في قضية تبديد

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء الأربعاء 23-3-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رسائل خفية قبل رحلة بايدن الأوروبية

د هند جاد

بطلة حياتى

عبد الرحيم طايع

الشماتة فى الموت ليست من شيم الكرام

محمد العسيري

نظرية «رطل اللحمة» فى مواجهة الأغلبية «القادرة»

د. بهي الدين مرسي

اسأل مجرب

خالد عكاشة

هوامش فارقة فى الحرب الروسية

ماجد حبته

مسروقات مصرية.. فى قضية ألمانية فرنسية

القس ثروت ثابت

دعوة للتأمل والتعلم "١ - ٢"

صور

فوانيس رمضان

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

على خلفية عملية بئر السبع.. مظاهرة تطالب باستقالة الحكومة الإسرائيلية

الرئيس الروسى يهاتف رئيس الوزراء الإسرائيلى

إسرائيل تعتزم التصديق على إنشاء 10 مستوطنات في النقب