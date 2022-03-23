الأربعاء 23 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن يكشف ملابسات الفيديو المتداول على «فيس بوك» لضرب سيدة داخل سيارة

حبس
حبس

نجح رجال الأمن في كشف حقيقة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، متضمناً اعتداء أحد الأشخاص بالضرب على سيدة داخل سيارة أجرة ببنى سويف، مصحوبا بتعليق صوتى يفيد اختطافها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية. 

بالفحص وإجراء التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد قائد السيارة وتبين أنه (سائق –مقيم بدائرة قسم شرطة بنى سويف)، وباستدعائه وسؤاله قرر بأن من ظهر بمقطع الفيديو أحد الأشخاص وزوجته كانا يستقلان السيارة قيادته وحدثت بينهما مشادة كلامية اعتدى خلالها الزوج على زوجته بالضرب داخل السيارة.

بتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى تحديد الشخص وزوجته وتبين أنهما (عامل، وزوجته - مقيمان بدائرة قسم شرطة بنى سويف).

باستدعائهما أيدا ما جاء بأقوال السائق، وأضافا بالصلح والتراضى فيما بينهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماعي مشادة كلامية رجال الامن مقطع فيديو تواصل الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

23 مايو الحكم على محمد الأمين لاتهامه بالاتجار فى البشر

أول تعليق من الفنان سيد رجب على أزمته مع طليقته كريستينا نلسون

أوباما لاعب الزمالك يتعرض لحادث سير

انخفاض أسعار الذهب فى منتصف التعاملات

ننفرد بنشر أوراق حبس علاء عبدالهادى «رئيس اتحاد الكتاب» في قضية تبديد

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء الأربعاء 23-3-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رسائل خفية قبل رحلة بايدن الأوروبية

د هند جاد

بطلة حياتى

عبد الرحيم طايع

الشماتة فى الموت ليست من شيم الكرام

محمد العسيري

نظرية «رطل اللحمة» فى مواجهة الأغلبية «القادرة»

د. بهي الدين مرسي

اسأل مجرب

خالد عكاشة

هوامش فارقة فى الحرب الروسية

ماجد حبته

مسروقات مصرية.. فى قضية ألمانية فرنسية

القس ثروت ثابت

دعوة للتأمل والتعلم "١ - ٢"

صور

فوانيس رمضان

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

على خلفية عملية بئر السبع.. مظاهرة تطالب باستقالة الحكومة الإسرائيلية

الرئيس الروسى يهاتف رئيس الوزراء الإسرائيلى

إسرائيل تعتزم التصديق على إنشاء 10 مستوطنات في النقب