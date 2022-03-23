الأمن يكشف ملابسات الفيديو المتداول على «فيس بوك» لضرب سيدة داخل سيارة

نجح رجال الأمن في كشف حقيقة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، متضمناً اعتداء أحد الأشخاص بالضرب على سيدة داخل سيارة أجرة ببنى سويف، مصحوبا بتعليق صوتى يفيد اختطافها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية.

بالفحص وإجراء التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد قائد السيارة وتبين أنه (سائق –مقيم بدائرة قسم شرطة بنى سويف)، وباستدعائه وسؤاله قرر بأن من ظهر بمقطع الفيديو أحد الأشخاص وزوجته كانا يستقلان السيارة قيادته وحدثت بينهما مشادة كلامية اعتدى خلالها الزوج على زوجته بالضرب داخل السيارة.

بتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى تحديد الشخص وزوجته وتبين أنهما (عامل، وزوجته - مقيمان بدائرة قسم شرطة بنى سويف).

باستدعائهما أيدا ما جاء بأقوال السائق، وأضافا بالصلح والتراضى فيما بينهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.