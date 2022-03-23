إخماد حريق ضخم فى إحدى الجزر بمحافظة أسوان

نشب حريق ضخم في منطقة الزراعات بجزيرة إيزيس بمدينة أسوان، اليوم الأربعاء وقد نجحت قوات الحماية المدنية، في السيطرة عليه وإخماده دون إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وشكلت إدارة البحث الجنائى فريقًا لكشف ملابسات وسبب اندلاع الحريق وتحديد حجم الخسائر، بعد إخطار النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يشار إلى أن جزيرة إيزيس تبعد مسافة قريبة من محمية سالوجا وغزال والتى شهدت اندلاع حريق هائل قبل أيام، وأحال محافظ أسوان الواقعة للنيابة لتولى التحقيق، وأمر بتشكيل لجنة لتحديد حجم الخسائر.