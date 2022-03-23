الأربعاء 23 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق ضخم فى إحدى الجزر بمحافظة أسوان

حريق
حريق

نشب حريق ضخم في منطقة الزراعات بجزيرة إيزيس بمدينة أسوان، اليوم الأربعاء وقد نجحت قوات الحماية المدنية، في السيطرة عليه وإخماده دون إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وشكلت إدارة البحث الجنائى فريقًا لكشف ملابسات وسبب اندلاع الحريق وتحديد حجم الخسائر، بعد إخطار النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يشار إلى أن جزيرة إيزيس تبعد مسافة قريبة من محمية سالوجا وغزال والتى شهدت اندلاع حريق هائل قبل أيام، وأحال محافظ أسوان الواقعة للنيابة لتولى التحقيق، وأمر بتشكيل لجنة لتحديد حجم الخسائر.

محافظ أسوان النيابة العامة البحث الجنائي محافظة أسوان الإجراءات القانونية قوات الحماية المدنية إتخاذ الإجراءات القانونية اندلاع حريق

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

أوباما لاعب الزمالك يتعرض لحادث سير

أول تعليق من الفنان سيد رجب على أزمته مع طليقته كريستينا نلسون

انخفاض أسعار الذهب فى منتصف التعاملات

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء الأربعاء 23-3-2022

أشرف زكي ينفي لـ«الدستور» وفاة الفنان أحمد حلاوة

شاهد.. لحظة العثور على مقابر جديدة بمنطقة سقارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الشماتة فى الموت ليست من شيم الكرام

محمد العسيري

نظرية «رطل اللحمة» فى مواجهة الأغلبية «القادرة»

د. بهي الدين مرسي

اسأل مجرب

خالد عكاشة

هوامش فارقة فى الحرب الروسية

ماجد حبته

مسروقات مصرية.. فى قضية ألمانية فرنسية

القس ثروت ثابت

دعوة للتأمل والتعلم "١ - ٢"

محمد رفعت

قرار تحديد سعر الخبز

مدحت بشاى

مرارة الفقد ورداء الوجع

صور

فوانيس رمضان

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

على خلفية عملية بئر السبع.. مظاهرة تطالب باستقالة الحكومة الإسرائيلية

الرئيس الروسى يهاتف رئيس الوزراء الإسرائيلى

إسرائيل تعتزم التصديق على إنشاء 10 مستوطنات في النقب