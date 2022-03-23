الأربعاء 23 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قيس سعيد يجتمع برئيسة الحكومة قبل لقائها وفد صندوق النقد الدولى

قيس سعيد
قيس سعيد

استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، اليوم الأربعاء، بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وذلك لبحث الأوضاع الداخلية للبلاد.


وبحسب الرئاسة التونسية، فإن اللقاء تطرق إلى الوضع العام في البلاد والنقاط المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء القادم.


من جهته أكد رئيس الجمهورية التونسية على ضرورة الإسراع في إعداد النصوص الترتيبية المتعلقة بالمراسيم التي تم وضعها يوم 20 مارس 2022.


كما تم تناول المباحثات التي ستجمع الحكومة بوفد ممثل لصندوق النقد الدولي، فضلا عن دعم منظمة اليونسكو ومؤسسات أخرى في الخارج على غرار مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية الكويتية لمشروع إحداث المركز العالمي لفنون الخط بتونس.


وفي وقت سابق، توجه رئيس الجمهورية التونسية بكلمة في افتتاح أعمال المجلس الوزاري بمناسبة احتفال  بلاده بالذكرى 66 لعيد الاستقلال.


وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه تم الاختيار على هذه الذكرى الوطنية الخالدة للتداول بشأن مشاريع مراسيم تتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائدته، والشركات الأهلية ومحاربة المضاربة غير المشروعة.


وبيّن رئيس الجمهورية أن هذه النصوص تاريخية بمقاييس العدل وتطبيق القانون والثورة والشعارات التي رفعها الشعب التونسي، وهي تعبر عن إرادة الشعب التونسي وتندرج في إطار بناء جمهورية جديدة وتونس جديدة تقوم على الحرية والعدل.
كما قدّمت رئيسة الحكومة عرضا حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس والجهود التي يبذلها الفريق الحكومي في كل القطاعات بالرغم من الصعوبات والعراقيل ومحدودية الموارد المالية والأوضاع الإقليمية والدولية الدقيقة.

رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد نجلاء بودن الأوضاع الداخلية صندوق النقد الدولي

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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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