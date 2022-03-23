نستعرض لكم فى هذا التقرير، قنوات عرض مسلسل دايما عامر فى رمضان ٢٠٢٢، حيث قارب المخرج مجدي الهواري من إنهاء تصوير أغلب حلقات مسلسله الجديد "دايمًا عامر"، والمنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

قنوات عرض مسلسل دايما عامر فى رمضان ٢٠٢٢

العمل سيتم عرضه ويذاع في أكثر من قناة، فمن المقرر عرضه خلال قناتي أون تي في، والحياة، بالتزامن مع عرضه على منصة واتش إت الإلكترونية، كما أنه سيتم عرضه على قناة ART المشفرة خلال أيام الشهر الكريم، وهو من الأعمال المنتظر متابعتها خلال أيام الشهر الكريم، وسيتم عرضه بعد الإفطار بساعات قليلة للغاية.

قصة العمل تدور في إطار كوميدي من خلال واقعه غريبة تحدث في اولى الحلقات عندما يحدث تشابه فى الأسماء بين "عامر عبد الرزاق"، وشخص آخر يدعى "عامر عبد الرازق" يكون السبب فى تعيينه فى المدرسة التى يعمل بها، ويدخل خلال الحلقات فى العديد من الصراعات وتتوالى الأحداث فى إطار يحمل نوعًا من الإثارة والتشويق.

وأستطاع العمل أن يحقق حالة نجاح كبيرة من خلال البرومو الدعائي الذي أحدث ردود فعل إيجابية لدى الجمهور، حيث تجاوز 3 ملايين مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما احتوى على العديد من المواقف الكوميدية التي دارت بين أبطال العمل.

أبطال مسلسل دايما عامر

مسلسل "دايمًا عامر" بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، أمل رزق، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإنتاج الباتروس كامل أبو على وإشراف محسن البغدادى وإخراج مجدي الهوارى.